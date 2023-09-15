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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Гремио
Брагантино - Гремио: обзор матча 15 сентября 2023
Брагантино
15.09.2023, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 23 тур
2 : 0
Завершен
Гремио
20'
Ж. Педро (АГ)
45+1'
Витиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Гремио
90'
+1
Желтая карточка
Феррейра
80'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Ж. Виларди
70'
Замена
Феррейра
️️️️
Ф. Кристальдо
Замена
Соррисо
️️️️
Э. Саша
67'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
L.
67'
Замена
T.
️️️️
Хелиньо
60'
Замена
Рамирес
️️️️
Ж. Силва
60'
Желтая карточка
М. Фернандес
56'
48'
Желтая карточка
В. Каннеман
46'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Ф. Карбальо
46'
Замена
Б. Алвес
️️️️
Р. Эли
ГОЛ! 2:0!
Витиньо
45'
+1
Желтая карточка
Хелиньо
37'
37'
Желтая карточка
М. Вилласанти
Желтая карточка
Э. Саша
28'
Замена
Л. Патрик
️️️️
Л. Ортис
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Педро
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
71
Lucão
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Брагантино
12
Майкон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
41
Джонни
ПЗ
7
Соррисо
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
33
Talisson
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Гремио
97
Caíque
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
7
Луан
АП
14
Натан
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Андре
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Клейтон
29
Капишаба
3
Ортис
71
13
Адерлан
25
Силва
30
Эвангелиста
35
Фернандес
28
Витиньо
11
Хелиньо
8
Саша
4-2-1-3
12
Чапеко
18
Педро
19
Эли
4
Каннеман
6
Рейналдо
20
Вилласанти
33
Карбальо
19
Кристальдо
9
Жоао Педро
6
Виларди
9
Суарес
71
36
Кандидо
36
Кандидо
71
3
Ортис
30
Патрик
30
Патрик
3
Ортис
25
Силва
7
Рамирес
7
Рамирес
25
Силва
11
Хелиньо
33
33
11
Хелиньо
8
Саша
7
Соррисо
7
Соррисо
8
Саша
19
Эли
34
Алвес
34
Алвес
19
Эли
33
Карбальо
17
Галдино
17
Галдино
33
Карбальо
6
Виларди
11
Итурбе
11
Итурбе
6
Виларди
19
Кристальдо
11
Феррейра
11
Феррейра
19
Кристальдо
Остались в запасе
Брагантино
Гремио
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
41
Джонни
ПЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
97
Caíque
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
7
Луан
АП
14
Натан
АП
7
Андре
ЦФ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
41
Джонни
ПЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
7
Луан
АП
14
Натан
АП
7
Андре
ЦФ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Брагантино - Гремио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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