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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Брагантино
Гремио - Брагантино: обзор матча 17 ноября 2021
Гремио
17.11.2021, среда, 00:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
3 : 0
Завершен
Брагантино
5'
D. Souza
34'
Л. Силва
38'
J. Robert
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Брагантино
90'
+4
Желтая карточка
Натан
86'
Замена
C. Haydar
️️️️
Л. Реалпе
Замена
В. Бобсин
️️️️
Л. Силва
84'
Замена
J. Pyerre
️️️️
Х. Кампас
84'
80'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Гилерме
Замена
Д. Чурин
️️️️
D. Souza
70'
Замена
Алиссон
️️️️
J. Robert
70'
60'
Замена
Бруниньо
️️️️
П. Габриэл
59'
Замена
L.
️️️️
Веверсон
ГОЛ! 3:0!
J. Robert
Пас отдал
Феррейра
38'
35'
Желтая карточка
J. Césár
ГОЛ! 2:0!
Л. Силва
Пас отдал
Феррейра
34'
ГОЛ! 1:0!
D. Souza
5'
Пенальти не реализован!
D. Souza
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Бренно
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
11
Феррейра
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Брагантино
43
Luciano
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
4
Натан
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Гремио
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
25
Алиссон
ЦП
49
Sarará
ЦП
16
Диого Барбоза
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
4
Руан
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
Брагантино
42
Gonzalo
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
38
Cristiano
ЦП
0
Leandrinho
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
15
Итало
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3-1-1-5
12
Бренно
13
Рафинья
3
33
Кортес
21
Сантос
8
Кампас
7
4
Каннеман
16
Силва
50
11
Феррейра
1-5
43
36
Кандидо
31
Гилерме
17
3
Реалпе
4
Натан
50
25
Алиссон
25
Алиссон
50
7
9
Чурин
9
Чурин
7
8
Кампас
21
21
8
Кампас
16
Силва
8
Бобсин
8
Бобсин
16
Силва
31
Гилерме
32
Мартинес
32
Мартинес
31
Гилерме
7
Педро Габриэл
19
Бруниньо
19
Бруниньо
7
Педро Габриэл
26
Веверсон
0
0
26
Веверсон
3
Реалпе
4
4
3
Реалпе
Остались в запасе
Гремио
Брагантино
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
16
Диого Барбоза
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
4
Руан
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
42
Gonzalo
ЦП
38
Cristiano
ЦП
25
Бруно Пракседес
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
15
Итало
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
16
Диого Барбоза
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
4
Руан
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
Остались в запасе
42
Gonzalo
ЦП
38
Cristiano
ЦП
25
Бруно Пракседес
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
15
Итало
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Гремио - Брагантино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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