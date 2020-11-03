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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Брагантино
Гремио - Брагантино: обзор матча 03 ноября 2020
Гремио
03.11.2020, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
68'
Д. Брас
72'
Л. Орехуэла
78'
Ж. Уртадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Брагантино
Желтая карточка
Л. Силва
86'
85'
Замена
Морато
️️️️
Артур
85'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
Клаудиньо
Замена
Б. Кортес
️️️️
Пепе
83'
78'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Уртадо
Пас отдал
R.
ГОЛ! 2:0!
Л. Орехуэла
Пас отдал
I.
72'
ГОЛ! 1:0!
Д. Брас
68'
68'
Замена
C.
️️️️
Адерлан
Замена
Д. Чурин
️️️️
D. Souza
68'
68'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Т. Куэльо
68'
Замена
Р. Риллер
️️️️
Итало
Замена
Феррейра
️️️️
Л. Фернандо
61'
Замена
Л. Силва
️️️️
M.
61'
Замена
I.
️️️️
R.
46'
33'
Желтая карточка
Клаудиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
19
Луис Фернандо
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
19
Robinho
ЦП
8
Maicon
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Брагантино
1
Клейтон
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
15
Итало
ЦФ
31
Raul
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
4
Руан
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
37
Дарлан
ОП
16
Лукас Силва
ОП
16
Тасиано
ЦП
9
Диего Чурин
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
19
Тонни Андерсон
АП
53
Морато
ПВ
19
Chrigor
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
4-3-1-3
16
Барбоза
97
44
Брас
28
Орехуэла
19
Фернандо
2
Матеузиньо
19
11
Пепе
1
7
8
2-1-3-4
1
Клейтон
3
Ортис
13
Адерлан
30
Эвангелиста
37
Артур
33
Клаудиньо
28
Куэльо
4
6
31
15
Итало
7
9
Чурин
9
Чурин
7
19
46
46
19
8
16
Силва
16
Силва
8
19
Фернандо
11
Феррейра
11
Феррейра
19
Фернандо
11
Пепе
33
Кортес
33
Кортес
11
Пепе
13
Адерлан
19
19
13
Адерлан
28
Куэльо
9
Уртадо
9
Уртадо
28
Куэльо
37
Артур
53
Морато
53
Морато
37
Артур
15
Итало
28
Риллер
28
Риллер
15
Итало
33
Клаудиньо
19
Андерсон
19
Андерсон
33
Клаудиньо
Остались в запасе
Гремио
Брагантино
37
Дарлан
ОП
21
Jean Pyerre
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
16
Тасиано
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
8
Uillian Correia
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
4
César Haydar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
21
Jean Pyerre
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
16
Тасиано
ЦП
Остались в запасе
8
Uillian Correia
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
4
César Haydar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Гремио - Брагантино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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