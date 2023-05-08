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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Брагантино
Гремио - Брагантино: обзор матча 08 мая 2023
Гремио
08.05.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
3 : 3
Завершен
Брагантино
6'
Ф. Кристальдо (П)
56'
Л. Суарес
62'
Э. Галдино
9'
М. Фернандес
53'
Э. Саша
90+1'
Т. Борбас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Брагантино
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
Т. Борбас
Пас отдал
Ж. Капишаба
Желтая карточка
Натан
88'
80'
Замена
Т. Борбас
️️️️
М. Фернандес
Желтая карточка
Г. Мартинс
76'
Замена
Натан
️️️️
Ф. Кристальдо
68'
Желтая карточка
Э. Галдино
67'
66'
Замена
Витиньо
️️️️
Бруниньо
ГОЛ! 3:2!
Э. Галдино
Пас отдал
Зиньо
62'
ГОЛ! 2:2!
Л. Суарес
56'
53'
ГОЛ! 1:2!
Э. Саша
Пас отдал
М. Фернандес
Замена
Зиньо
️️️️
Л. Силва
46'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Вина
46'
Желтая карточка
Б. Увини
44'
40'
Желтая карточка
М. Фернандес
Желтая карточка
Вина
31'
9'
ГОЛ! 1:1!
М. Фернандес
Пас отдал
Бруниньо
6'
Желтая карточка
Витиньо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Кристальдо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
58
Томас Лусиано
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
19
Франко Кристальдо
ЦП
10
Бителло
ЦП
45
Мила
ЦП
29
Вина
АП
16
Лукас Силва
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Брагантино
30
Лукао
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
19
Бруниньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Гремио
12
Бренно
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
99
Зиньо
ЦП
17
Эвертон Галдино
ЦП
14
Натан
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Брагантино
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЦП
55
Эвертон
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
2-3-1-4
12
Чапеко
58
Лусиано
25
Увини
19
Кристальдо
10
Бителло
45
Мила
29
Вина
16
Силва
34
Алвес
9
Суарес
16
Барбоза
3-1-2-2-2
30
Лукао
3
Сантос
4
Натан
29
Капишаба
25
Силва
35
Фернандес
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
19
Бруниньо
8
Саша
34
Уртадо
16
Силва
99
Зиньо
99
Зиньо
16
Силва
29
Вина
17
Галдино
17
Галдино
29
Вина
19
Кристальдо
14
Натан
14
Натан
19
Кристальдо
19
Бруниньо
28
Витиньо
28
Витиньо
19
Бруниньо
35
Фернандес
18
Борбас
18
Борбас
35
Фернандес
Остались в запасе
Гремио
Брагантино
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
17
Густавиньо
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
30
Генри Москера
ЦП
55
Эвертон
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
17
Густавиньо
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Остались в запасе
30
Генри Москера
ЦП
55
Эвертон
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Гремио - Брагантино
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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Гремио
Брагантино
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
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18 ноября
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