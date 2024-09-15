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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Гремио
Брагантино - Гремио: обзор матча 15 сентября 2024
Брагантино
15.09.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
2 : 2
Завершен
Гремио
44'
Э. Саша (П)
28'
M. Monsalve
53'
Жемерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Гремио
88'
Замена
Рональд
️️️️
Ф. Кристальдо
88'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
M. Monsalve
Замена
️️️️
Э. Саша
80'
Замена
Густавиньо
️️️️
Гилерме
80'
Желтая карточка
Т. Борбас
77'
77'
Желтая карточка
Жемерсон
77'
Замена
P. Geromel
️️️️
Жемерсон
72'
Замена
Д. Коста
️️️️
М. Брейтуэйт
Желтая карточка
Х. Уртадо
68'
Желтая карточка
Гилерме
65'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Д. Джон
55'
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Ж. Силва
55'
53'
ГОЛ! 1:2!
Жемерсон
Пас отдал
Ф. Кристальдо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Саша
44'
Желтая карточка
Э. Саша
34'
28'
ГОЛ! 0:1!
M. Monsalve
Пас отдал
М. Брейтуэйт
Желтая карточка
Ж. Силва
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
30
Генри Москера
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
14
Джон Джон
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
34
Miguel Monsalve
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Брагантино
37
Fabrício
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
47
Marcos Paulo
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
50
Victor Mota
ЦП
22
Густавиньо
АП
80
João Neto
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
38
Arthur Sousa
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
36
Ната
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
35
Рональд
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Натан
АП
19
Диего Коста
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Клейтон
31
Гилерме
3
Кунья
39
25
Силва
30
Эвангелиста
28
Витиньо
14
Джон Джон
30
Москера
31
8
Саша
4-1-2-1-2
1
Маркесин
18
Педро
19
Эли
21
Жемерсон
6
Рейналдо
17
Доди
30
Сотельдо
20
Вилласанти
19
Кристальдо
22
Брейтуэйт
34
25
Силва
34
Уртадо
34
Уртадо
25
Силва
31
Гилерме
22
Густавиньо
22
Густавиньо
31
Гилерме
14
Джон Джон
18
Борбас
18
Борбас
14
Джон Джон
21
Жемерсон
3
3
21
Жемерсон
19
Кристальдо
35
Рональд
35
Рональд
19
Кристальдо
34
6
Виларди
6
Виларди
34
22
Брейтуэйт
19
Коста
19
Коста
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Брагантино
Гремио
37
Fabrício
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
47
Marcos Paulo
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
50
Victor Mota
ЦП
80
João Neto
ЦФ
38
Arthur Sousa
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
1
Рафаэль Кабрал
ВР
36
Ната
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
14
Натан
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
47
Marcos Paulo
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
50
Victor Mota
ЦП
80
João Neto
ЦФ
38
Arthur Sousa
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
36
Ната
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
14
Натан
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Брагантино - Гремио
5
1
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
12
7
Офсайды
2
1
Количество передач
299
346
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.96
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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