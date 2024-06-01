Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Брагантино
Гремио - Брагантино: обзор матча 01 июня 2024
Гремио
01.06.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
0 : 2
Завершен
Брагантино
4'
Рамирес
60'
Л. Кандидо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Брагантино
89'
Желтая карточка
Н. Мендес
86'
Желтая карточка
Витиньо
76'
Замена
Густавиньо
️️️️
Л. Эвангелиста
75'
Замена
Витиньо
️️️️
Хелиньо
Замена
Доди
️️️️
Ф. Карбальо
69'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Ж. Педро
69'
69'
Замена
R.
️️️️
М. Фернандес
Желтая карточка
М. Вилласанти
63'
Замена
Ф. Кристальдо
️️️️
Д. Кейрос
61'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Эденилсон
61'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Кандидо
54'
Замена
Э. Сантос
️️️️
Ж. Силва
54'
Замена
Н. Мендес
️️️️
Ж. Капишаба
Желтая карточка
Фабио
23'
Желтая карточка
Д. Кейрос
19'
4'
ГОЛ! 0:1!
Рамирес
Пас отдал
М. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Фелипе Карбальо
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Гремио
97
Caíque
ВР
66
José Guilherme
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
17
Доди
ОП
35
Рональд
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
14
Натан
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
18
Линкольн
АП
22
Густавиньо
АП
31
Raul
ЦФ
3-4-1
1
Кабрал
36
Ната
6
Мартинс
2
Фабио
33
Карбальо
37
Ду Кейрос
20
Вилласанти
88
Эденилсон
9
Жоао Педро
3-1-3-2-1
1
Клейтон
36
Кандидо
5
Энрике
29
Капишаба
25
Силва
35
Фернандес
30
Эвангелиста
7
Рамирес
11
Хелиньо
30
Москера
18
Борбас
33
Карбальо
17
Доди
17
Доди
33
Карбальо
88
Эденилсон
30
Сотельдо
30
Сотельдо
88
Эденилсон
37
Ду Кейрос
19
Кристальдо
19
Кристальдо
37
Ду Кейрос
9
Жоао Педро
17
Галдино
17
Галдино
9
Жоао Педро
25
Силва
3
Сантос
3
Сантос
25
Силва
29
Капишаба
45
Мендес
45
Мендес
29
Капишаба
30
Эвангелиста
22
Густавиньо
22
Густавиньо
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
28
Витиньо
28
Витиньо
11
Хелиньо
35
Фернандес
31
31
35
Фернандес
Остались в запасе
Гремио
Брагантино
97
Caíque
ВР
66
José Guilherme
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Рональд
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
18
Линкольн
АП
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
66
José Guilherme
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Рональд
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
18
Линкольн
АП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Гремио - Брагантино
3
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
16
19
Офсайды
0
1
Количество передач
380
502
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.25
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
Новости команд
Все
Гремио
Брагантино
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+