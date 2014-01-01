Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гремио - результаты

    Город Порту-Алегри
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.gremio.net/
    Стадион Арена Гремио
    Тренер Ренато Гаучо
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2021
    38 тур
    		10 декабря, пятница 03:30 Гремио 4:3 Атлетико Минейро
    37 тур
    		5 декабря, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:1 Гремио
    35 тур
    		3 декабря, пятница 02:00 Гремио 3:0 Сан-Паулу
    36 тур
    		27 ноября, суббота 01:00 Баия 3:1 Гремио
    2 тур
    		24 ноября, среда 03:30 Гремио 2:2 Фламенго
    34 тур
    		21 ноября, воскресенье 01:00 Шапекоэнсе 1:3 Гремио
    33 тур
    		17 ноября, среда 00:00 Гремио 3:0 Брагантино
    32 тур
    		14 ноября, воскресенье 00:30 Америка Минейро 3:1 Гремио
    31 тур
    		10 ноября, среда 03:30 Гремио 1:0 Флуминенсе
    30 тур
    		7 ноября, воскресенье 01:00 Интернасьонал 1:0 Гремио
    19 тур
    		4 ноября, четверг 04:00 Атлетико Минейро 2:1 Гремио
    29 тур
    		31 октября, воскресенье 22:00 Гремио 1:3 Палмейрас
    28 тур
    		26 октября, вторник 02:00 Атлетико Гойяненсе 2:0 Гремио
    27 тур
    		18 октября, понедельник 00:15 Гремио 3:2 Жувентуде
    26 тур
    		14 октября, четверг 02:30 Форталеза 1:0 Гремио
    25 тур
    		10 октября, воскресенье 22:00 Сантос 1:0 Гремио
    24 тур
    		7 октября, четверг 03:30 Гремио 2:2 Куяба
    23 тур
    		4 октября, понедельник 02:30 Гремио 1:2 Спорт Ресифи
    22 тур
    		27 сентября, понедельник 00:15 Атлетико Паранаэнсе 4:2 Гремио
    21 тур
    		20 сентября, понедельник 02:30 Фламенго 0:1 Гремио
    20 тур
    		12 сентября, воскресенье 17:00 Гремио 2:0 Сеара
    18 тур
    		29 августа, воскресенье 22:00 Гремио 0:1 Коринтианс
    17 тур
    		22 августа, воскресенье 01:00 Гремио 2:0 Баия
    5 тур
    		19 августа, четверг 01:00 Куяба 0:1 Гремио
    16 тур
    		15 августа, воскресенье 03:00 Сан-Паулу 2:1 Гремио
    15 тур
    		10 августа, вторник 02:00 Гремио 2:1 Шапекоэнсе
    14 тур
    		1 августа, воскресенье 03:00 Брагантино 1:0 Гремио
    13 тур
    		24 июля, суббота 23:00 Гремио 1:1 Америка Минейро
    12 тур
    		18 июля, воскресенье 03:00 Флуминенсе 0:1 Гремио
    11 тур
    		10 июля, суббота 22:30 Гремио 0:0 Интернасьонал
    10 тур
    		8 июля, четверг 01:00 Палмейрас 2:0 Гремио
    9 тур
    		5 июля, понедельник 02:30 Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе
    8 тур
    		1 июля, четверг 03:30 Жувентуде 2:0 Гремио
    7 тур
    		28 июня, понедельник 02:00 Гремио 0:0 Форталеза
    6 тур
    		25 июня, пятница 03:30 Гремио 2:2 Сантос
    4 тур
    		18 июня, пятница 01:00 Спорт Ресифи 1:0 Гремио
    3 тур
    		13 июня, воскресенье 22:00 Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе
    1 тур
    		30 мая, воскресенье 22:00 Сеара 3:2 Гремио
    • Читайте нас: 
    11