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Бразилия. Серия А
Команды
Гремио
Результаты
€ 65,95 млн
Гремио - результаты матчей
Порту-Алегри
Бразилия. Серия А
Стадион:
Арена Гремио
Сайт:
http://www.gremio.net/
Тренер:
Мано Менезес
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Бразилия. Серия А. 2014
Кубок Либертадорес. 2014
Бразилия. Серия А. 2013
Кубок Либертадорес. групповой раунд 2011
Кубок Либертадорес. 1-ая стадия 2011
Южноамериканский Кубок. Вторая стадия 2010
05.11 | 01:30
Фламенго
3 : 1
Гремио
30.10 | 03:30
Гремио
2 : 0
Атлетико Паранаэнсе
27.10 | 01:30
Коритиба
0 : 1
Гремио
18.10 | 22:00
Гремио
2 : 4
Крузейро
11.10 | 23:30
Гремио
0 : 0
Интернасьонал
08.10 | 01:30
Ремо
1 : 1
Гремио
20.09 | 17:00
Гремио
0 : 0
Палмейрас
17.09 | 01:30
Ботафого
3 : 2
Гремио
12.09 | 22:00
Гремио
1 : 2
Васко да Гама
08.09 | 02:00
Витория
1 : 0
Гремио
31.08 | 00:30
Гремио
3 : 1
Шапекоэнсе
23.08 | 22:00
Брагантино
1 : 0
Гремио
16.08 | 22:00
Атлетико Минейро
3 : 0
Гремио
08.08 | 22:00
Гремио
2 : 1
Сан-Паулу
27.07 | 00:30
Гремио
1 : 1
Флуминенсе
18.07 | 02:00
Мирассол
2 : 1
Гремио
30.05 | 23:30
Гремио
1 : 3
Коринтианс
24.05 | 01:00
Гремио
3 : 2
Сантос
17.05 | 22:00
Баия
1 : 1
Гремио
11.05 | 01:30
Гремио
0 : 1
Фламенго
03.05 | 02:30
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
Гремио
26.04 | 22:00
Гремио
1 : 0
Коритиба
19.04 | 02:30
Крузейро
2 : 0
Гремио
12.04 | 02:30
Интернасьонал
0 : 0
Гремио
06.04 | 02:30
Гремио
0 : 0
Ремо
03.04 | 03:30
Палмейрас
2 : 1
Гремио
22.03 | 22:00
Васко да Гама
2 : 1
Гремио
20.03 | 01:00
Гремио
2 : 0
Витория
17.03 | 02:00
Шапекоэнсе
1 : 1
Гремио
13.03 | 03:30
Гремио
1 : 1
Брагантино
26.02 | 03:30
Гремио
2 : 1
Атлетико Минейро
12.02 | 03:30
Сан-Паулу
2 : 0
Гремио
05.02 | 03:30
Гремио
5 : 3
Ботафого
29.01 | 01:30
Флуминенсе
2 : 1
Гремио
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