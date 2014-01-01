Турниры:
Бразилия. Серия А 2021
|38 тур
|10 декабря, пятница
|03:30
|Гремио
|4:3
|Атлетико Минейро
|37 тур
|5 декабря, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:1
|Гремио
|35 тур
|3 декабря, пятница
|02:00
|Гремио
|3:0
|Сан-Паулу
|36 тур
|27 ноября, суббота
|01:00
|Баия
|3:1
|Гремио
|2 тур
|24 ноября, среда
|03:30
|Гремио
|2:2
|Фламенго
|34 тур
|21 ноября, воскресенье
|01:00
|Шапекоэнсе
|1:3
|Гремио
|33 тур
|17 ноября, среда
|00:00
|Гремио
|3:0
|Брагантино
|32 тур
|14 ноября, воскресенье
|00:30
|Америка Минейро
|3:1
|Гремио
|31 тур
|10 ноября, среда
|03:30
|Гремио
|1:0
|Флуминенсе
|30 тур
|7 ноября, воскресенье
|01:00
|Интернасьонал
|1:0
|Гремио
|19 тур
|4 ноября, четверг
|04:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Гремио
|29 тур
|31 октября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|1:3
|Палмейрас
|28 тур
|26 октября, вторник
|02:00
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|Гремио
|27 тур
|18 октября, понедельник
|00:15
|Гремио
|3:2
|Жувентуде
|26 тур
|14 октября, четверг
|02:30
|Форталеза
|1:0
|Гремио
|25 тур
|10 октября, воскресенье
|22:00
|Сантос
|1:0
|Гремио
|24 тур
|7 октября, четверг
|03:30
|Гремио
|2:2
|Куяба
|23 тур
|4 октября, понедельник
|02:30
|Гремио
|1:2
|Спорт Ресифи
|22 тур
|27 сентября, понедельник
|00:15
|Атлетико Паранаэнсе
|4:2
|Гремио
|21 тур
|20 сентября, понедельник
|02:30
|Фламенго
|0:1
|Гремио
|20 тур
|12 сентября, воскресенье
|17:00
|Гремио
|2:0
|Сеара
|18 тур
|29 августа, воскресенье
|22:00
|Гремио
|0:1
|Коринтианс
|17 тур
|22 августа, воскресенье
|01:00
|Гремио
|2:0
|Баия
|5 тур
|19 августа, четверг
|01:00
|Куяба
|0:1
|Гремио
|16 тур
|15 августа, воскресенье
|03:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Гремио
|15 тур
|10 августа, вторник
|02:00
|Гремио
|2:1
|Шапекоэнсе
|14 тур
|1 августа, воскресенье
|03:00
|Брагантино
|1:0
|Гремио
|13 тур
|24 июля, суббота
|23:00
|Гремио
|1:1
|Америка Минейро
|12 тур
|18 июля, воскресенье
|03:00
|Флуминенсе
|0:1
|Гремио
|11 тур
|10 июля, суббота
|22:30
|Гремио
|0:0
|Интернасьонал
|10 тур
|8 июля, четверг
|01:00
|Палмейрас
|2:0
|Гремио
|9 тур
|5 июля, понедельник
|02:30
|Гремио
|0:1
|Атлетико Гойяненсе
|8 тур
|1 июля, четверг
|03:30
|Жувентуде
|2:0
|Гремио
|7 тур
|28 июня, понедельник
|02:00
|Гремио
|0:0
|Форталеза
|6 тур
|25 июня, пятница
|03:30
|Гремио
|2:2
|Сантос
|4 тур
|18 июня, пятница
|01:00
|Спорт Ресифи
|1:0
|Гремио
|3 тур
|13 июня, воскресенье
|22:00
|Гремио
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|1 тур
|30 мая, воскресенье
|22:00
|Сеара
|3:2
|Гремио