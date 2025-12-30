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Бразилия. Серия А
Команды
Гремио
Новости
€ 65 млн
Гремио - новости команды
Порту-Алегри
Бразилия. Серия А
Стадион:
Арена Гремио
Сайт:
http://www.gremio.net/
Тренер:
Мано Менезес
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Результаты
Расписание
Таблица
«Витория» – «Гремио»: кто победит в матче 26-го тура чемпионата Бразилии 2026
7 сентября
«Гремио» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
30 августа
«Брагантино» – «Гремио»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
22 августа
Фото
«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Трансляция
«Атлетико Минейро» – «Гремио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Атлетико Минейро» – «Гремио»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
15 августа
«Гремио» – «Сан-Паулу»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
7 августа
«Гремио» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
26 июля
«Мирассол» – «Гремио»: кто победит в матче 19 тура Высшей лиги Бразилии 2026
17 июля
Бразильский клуб хочет выкупить игрока РПЛ и перепродать его в АПЛ вдвое дороже
3 июня
3
«Динамо» может продать легионера за 16 миллионов
2 июня
3
«Гремио» – «Коринтианс»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3.05
29 мая
«Гремио» – «Фламенго»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 1.90
10 мая
«Гремио» – «Депортиво Риестра»: прогноз и ставки на матч 15 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
14 апреля
«Гремио» – «Ремо»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.48
5 апреля
«Палмейрас» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 3 апреля 2026 с коэффициентом 1.5
2 апреля
«Васко да Гама» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.73
21 марта
«Гремио» – «Витория»: прогноз и ставки на матч 20 марта 2026 с коэффициентом 1.85
19 марта
«Шапекоэнсе» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 17 марта 2026 с коэффициентом 2.5
16 марта
Фото
Экс-игрок РПЛ попал в символическую сборную худших игроков в истории «Арсенала»
6 марта
3
«Гремио» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
25 февраля
ЦСКА определился с размером предложения по защитнику «Гремио»
6 февраля
1
ЦСКА может купить бразильского защитника за 7 миллионов
6 февраля
1
Бразильский клуб рассмотрит покупку Бителло у «Динамо»
16 января
Фото
«Астон Вилла» подписала игрока, которым интересовалось «Динамо»
1 января
Вингер «Краснодара» может перейти в «Гремио»
2025.12.30 12:45
«Челси» и «МЮ» поборются за 17-летнего бразильца стоимостью 60 миллионов евро
2025.12.02 12:39
Фото
37-летний экс-игрок «Анжи», «Челси», «Арсенала» Виллиан нашел новый клуб
2025.09.06 10:37
Фото
«Гремио» подписал экс-игрока «Барселоны» и «Ювентуса»
2025.08.27 10:36
«Гремио» нацелился на игрока «Краснодара»
2025.08.26 10:30
3
1
2
3
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5
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Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
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Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
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Казахстан впервые примет финал еврокубка
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Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
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Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
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Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
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Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
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