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«Атлетико Минейро» – «Гремио»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

15 августа 2026 10:44
Атлетико Минейро - Гремио
16 авг. 2026, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Атлетико Минейро»
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Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Атлетико Минейро» и «Гремио» пройдет 16 августа. Хозяева подходят к игре в отличной форме – они не проигрывают в восьми последних матчах, демонстрируют надежную защиту и стабильную атаку, тогда как гости испытывают серьезные проблемы на выезде, не выигрывая в восьми последних гостевых встречах Серии A. Однако в очных противостояниях «Гремио» имеет преимущество – три победы подряд и голы в пяти последних матчах против «Атлетико». Кто же сумеет взять верх – хозяева, которые продолжают свою беспроигрышную серию, или гости, которые прервут свою неудачную выездную серию за счет истории?

Кто победит в матче

В пользу «Атлетико Минейро» говорит их впечатляющая текущая форма и уверенная игра в обороне. Команда не проигрывает в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. В атаке хозяева стабильны – в среднем они забивают 1,20 гола за матч и забивают в трех последних встречах. Кроме того, «Атлетико Минейро» забивает в шести последних очных матчах против «Гремио», что свидетельствует об их умении создавать моменты против этого соперника. В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Ремо» (2-2), а в Копа Судамерикана обыграла «Брагантино» (1-0). Домашняя поддержка и длительная беспроигрышная серия делают хозяев фаворитами.

«Гремио» подходит к матчу с серьезными проблемами на выезде – команда не выигрывает в восьми последних гостевых матчах Серии A. Однако в очных встречах с «Атлетико Минейро» гости имеют преимущество: они побеждают в трех последних матчах и забивают в пяти последних очных встречах. В атаке «Гремио» стабилен – в среднем за последние пять игр он забивает 1,00 гола и забивает в трех последних матчах. Защита гостей также выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,80 гола, хотя в десяти из двенадцати последних матчей их оборона давала сбой. В предыдущем туре «Гремио» обыграл «Сан-Паулу» (2-1), что подтверждает их боевой настрой. Несмотря на проблемы на выезде, история очных встреч дает им надежду на успех.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Атлетико Минейро» имеет преимущество в текущей форме и обороне, а также играет на своем поле. «Гремио» опасен в атаке и имеет успешную историю противостояний, но его выездная форма оставляет желать лучшего. Учитывая длительную беспроигрышную серию хозяев и слабость гостей на выезде, «Атлетико Минейро» выглядит фаворитом, хотя «Гремио» способен забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Гремио» имеет преимущество – три победы подряд и голы в пяти последних матчах против «Атлетико Минейро». При этом «Атлетико Минейро» стабильно забивает «Гремио» в шести последних очных встречах. Текущая форма «Атлетико Минейро» впечатляет – восемь матчей без поражений и надежная защита, тогда как «Гремио» слаб на выезде (восемь матчей без побед). Учитывая разницу в текущей форме и домашнюю поддержку, «Атлетико Минейро» имеет все шансы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 9 (35%)
Ничьих - 3 (12%)
Побед - 14 (54%)
34
Забитых мячей
41
1.31
В среднем за матч
1.58
4:3
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гремио
4 : 3
10.12.2021
Атлетико Минейро
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
1 : 1
21.01.2021
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
16.08.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
2 : 1
26.02.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
17.08.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 1 тур
Гремио
2 : 1
30.03.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
10.10.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
2 : 3
01.09.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
26.11.2023
Гремио
Бразилия. Серия А, 16 тур
Гремио
1 : 0
23.07.2023
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гремио
4 : 3
10.12.2021
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
04.11.2021
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
1 : 1
21.01.2021
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
27.09.2020
Гремио
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
1 : 4
14.10.2019
Гремио
Бразилия. Серия А, 6 тур
Гремио
1 : 0
26.05.2019
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
03.11.2018
Гремио
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
2 : 0
19.07.2018
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Минейро
4 : 3
03.12.2017
Гремио
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
2 : 0
06.08.2017
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гремио
1 : 1
28.08.2016
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
0 : 3
27.05.2016
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Гремио
2 : 1
29.11.2015
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Минейро
0 : 2
14.08.2015
Гремио
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
15.09.2014
Гремио
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 1
28.04.2014
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 21 тур
Гремио
0 : 1
16.09.2013
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
10.06.2013
Гремио
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико Минейро
22
Эверсон
(К) ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
39
Mamady Cissé
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Гремио
1
Вевертон
ВР
27
Diego Caito
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
82
Wallace
ЦЗ
54
Pedro Gabriel
ЦЗ
8
Эрик Норьега
ЦЗ
17
Доди
ОП
5
Juan Nardoni
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
95
Карлос Винисиус
(К) ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
40
Vitor Fernandes Chaves Teixeira
ЦЗ
36
Kauã Pascini
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Кевин Кастаньо
ОП
25
Tomás Pérez
ЦП
8
Майкон
ЦП
19
Рейньер
АП
27
Алан Минда
ПВ
92
Дуду
ЛФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Филип Кровинович
ЦП
37
Gabriel Mec
ЦП
50
Zortéa
ЦП
99
José Enamorado
ЦП
11
Тете
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-3-2-1
22
Эверсон
6
Лоди
14
Уго
4
Руан
23
Пресиадо
39
17
Гомес
21
Франко
28
Куэльо
30
Уго
9
Кассьерра
3-3-2-2
1
Вевертон
82
54
8
Норьега
27
17
Доди
6
Мартинс
5
9
Амузу
95
Винисиус
7
Павон
39
15
Кастаньо
15
Кастаньо
39
21
Франко
8
Майкон
8
Майкон
21
Франко
17
Гомес
11
Бернард
11
Бернард
17
Гомес
30
Уго
27
Минда
27
Минда
30
Уго
28
Куэльо
92
Дуду
92
Дуду
28
Куэльо
54
38
Паулиста
38
Паулиста
54
6
Мартинс
4
Каннеман
4
Каннеман
6
Мартинс
5
10
Кровинович
10
Кровинович
5
17
Доди
37
37
17
Доди
7
Павон
11
Тете
11
Тете
7
Павон
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Гремио
1
Gabriel Delfim
ВР
40
Vitor Fernandes Chaves Teixeira
ЦЗ
36
Kauã Pascini
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
19
Рейньер
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
12
Габриэль Чапеко
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
50
Zortéa
ЦП
99
José Enamorado
ЦП
77
Жован Кабрал
ЛВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
40
Vitor Fernandes Chaves Teixeira
ЦЗ
36
Kauã Pascini
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
19
Рейньер
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Чапеко
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
50
Zortéa
ЦП
99
José Enamorado
ЦП
77
Жован Кабрал
ЛВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Мано Менезес
Атлетико Минейро
Точно не сыграют
Лянко
ЦЗ
Лео Дуарте
ЦЗ
Густаво Скарпа
АП
Índio
ЦП
Patrick
ЦП
Гремио
Точно не сыграют
Жоао Педро
ПЗ
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
Марлон
ЛЗ
Miguel Monsalve
ЦФ
Матиас Вилласанти
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Атлетико Минейро». Хозяева находятся в отличной форме (восемь матчей без поражений), имеют надежную защиту (0,60 пропущенного гола за игру) и играют на своем поле. Гости, несмотря на успешную историю очных встреч, слабы на выезде (восемь матчей без побед) и уступают в текущей форме. Ожидаем, что «Атлетико Минейро» использует свое преимущество и добьется победы, которая прервет его неудачную серию в этом противостоянии. Ставка: победа «Атлетико Минейро» с коэффициентом 1,85.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Атлетико Минейро» и «Гремио» состоится 16 августа 2026 года и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Атлетико Минейро» – «Гремио»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

1.85
Победа «Атлетико Минейро»
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Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Гремио Атлетико Минейро
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