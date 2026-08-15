Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Атлетико Минейро» и «Гремио» пройдет 16 августа. Хозяева подходят к игре в отличной форме – они не проигрывают в восьми последних матчах, демонстрируют надежную защиту и стабильную атаку, тогда как гости испытывают серьезные проблемы на выезде, не выигрывая в восьми последних гостевых встречах Серии A. Однако в очных противостояниях «Гремио» имеет преимущество – три победы подряд и голы в пяти последних матчах против «Атлетико». Кто же сумеет взять верх – хозяева, которые продолжают свою беспроигрышную серию, или гости, которые прервут свою неудачную выездную серию за счет истории?

Кто победит в матче

В пользу «Атлетико Минейро» говорит их впечатляющая текущая форма и уверенная игра в обороне. Команда не проигрывает в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. В атаке хозяева стабильны – в среднем они забивают 1,20 гола за матч и забивают в трех последних встречах. Кроме того, «Атлетико Минейро» забивает в шести последних очных матчах против «Гремио», что свидетельствует об их умении создавать моменты против этого соперника. В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Ремо» (2-2), а в Копа Судамерикана обыграла «Брагантино» (1-0). Домашняя поддержка и длительная беспроигрышная серия делают хозяев фаворитами.

«Гремио» подходит к матчу с серьезными проблемами на выезде – команда не выигрывает в восьми последних гостевых матчах Серии A. Однако в очных встречах с «Атлетико Минейро» гости имеют преимущество: они побеждают в трех последних матчах и забивают в пяти последних очных встречах. В атаке «Гремио» стабилен – в среднем за последние пять игр он забивает 1,00 гола и забивает в трех последних матчах. Защита гостей также выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,80 гола, хотя в десяти из двенадцати последних матчей их оборона давала сбой. В предыдущем туре «Гремио» обыграл «Сан-Паулу» (2-1), что подтверждает их боевой настрой. Несмотря на проблемы на выезде, история очных встреч дает им надежду на успех.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Атлетико Минейро» имеет преимущество в текущей форме и обороне, а также играет на своем поле. «Гремио» опасен в атаке и имеет успешную историю противостояний, но его выездная форма оставляет желать лучшего. Учитывая длительную беспроигрышную серию хозяев и слабость гостей на выезде, «Атлетико Минейро» выглядит фаворитом, хотя «Гремио» способен забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Гремио» имеет преимущество – три победы подряд и голы в пяти последних матчах против «Атлетико Минейро». При этом «Атлетико Минейро» стабильно забивает «Гремио» в шести последних очных встречах. Текущая форма «Атлетико Минейро» впечатляет – восемь матчей без поражений и надежная защита, тогда как «Гремио» слаб на выезде (восемь матчей без побед). Учитывая разницу в текущей форме и домашнюю поддержку, «Атлетико Минейро» имеет все шансы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Атлетико Минейро». Хозяева находятся в отличной форме (восемь матчей без поражений), имеют надежную защиту (0,60 пропущенного гола за игру) и играют на своем поле. Гости, несмотря на успешную историю очных встреч, слабы на выезде (восемь матчей без побед) и уступают в текущей форме. Ожидаем, что «Атлетико Минейро» использует свое преимущество и добьется победы, которая прервет его неудачную серию в этом противостоянии. Ставка: победа «Атлетико Минейро» с коэффициентом 1,85.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Атлетико Минейро» и «Гремио» состоится 16 августа 2026 года и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.