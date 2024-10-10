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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Гремио
Атлетико Минейро - Гремио: обзор матча 10 октября 2024
Атлетико Минейро
10.10.2024, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Гремио
9'
Халк (П)
39'
Дейверсон
25'
А. Аравена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Гремио
Замена
А. Кардек
️️️️
Халк
90'
+1
Замена
P. Vitor
️️️️
Отавио
90'
+1
Желтая карточка
Халк
90'
87'
Замена
M. Silva
️️️️
А. Аравена
87'
Замена
Рональд
️️️️
Ж. Виларди
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Дейверсон
80'
78'
Замена
К. Павон
️️️️
Жемерсон
78'
Замена
M. Monsalve
️️️️
Ф. Кристальдо
Желтая карточка
Ф. Вера
56'
54'
Желтая карточка
Рейналдо
Желтая карточка
Дейверсон
54'
Замена
Б. Фукс
️️️️
Лянко
46'
ГОЛ! 2:1!
Дейверсон
Пас отдал
Халк
39'
34'
Желтая карточка
А. Маркесин
34'
Желтая карточка
Жемерсон
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Аравена
Пас отдал
Доди
Желтая карточка
Лянко
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Халк
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
15
Фаусто Вера
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
(К)
ЛЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
17
Доди
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
8
Robert Santos
ЦФ
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
19
Диего Коста
ЦФ
34
Miguel Monsalve
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
3-2-1-3-1
31
Мендес
8
Рубенс
13
Лянко
20
Саравия
94
Отавио
15
Вера
6
Батталья
10
Паулиньо
10
Скарпа
7
Халк
16
Дейверсон
4-1-2-1-2
1
Маркесин
34
19
Эли
21
Жемерсон
6
Рейналдо
17
Доди
6
Виларди
88
Эденилсон
19
Кристальдо
28
Аравена
22
Брейтуэйт
13
Лянко
3
Фукс
3
Фукс
13
Лянко
16
Дейверсон
25
Мариано
25
Мариано
16
Дейверсон
94
Отавио
27
27
94
Отавио
7
Халк
14
Кардек
14
Кардек
7
Халк
28
Аравена
77
77
28
Аравена
6
Виларди
35
Рональд
35
Рональд
6
Виларди
19
Кристальдо
34
34
19
Кристальдо
21
Жемерсон
7
Павон
7
Павон
21
Жемерсон
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Гремио
1
Gabriel Delfim
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
8
Robert Santos
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
1
Рафаэль Кабрал
ВР
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
8
Robert Santos
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Атлетико Минейро - Гремио
4
3
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
15
7
Офсайды
0
1
Количество передач
368
438
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.83
1.4
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Luiz Flavio De Oliveira, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
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