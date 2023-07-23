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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Атлетико Минейро
Гремио - Атлетико Минейро: обзор матча 23 июля 2023
Гремио
23.07.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
11'
Рональд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Атлетико Минейро
89'
Желтая карточка
Алиссон
89'
Замена
Педриньо
️️️️
Рубенс
Желтая карточка
Г. Чапеко
85'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Ф. Кристальдо
85'
76'
Желтая карточка
Р. Саравия
76'
Замена
А. Кардек
️️️️
И. Гомес
Замена
Феррейра
️️️️
Рональд
68'
67'
Замена
Алиссон
️️️️
К. Павон
67'
Замена
Р. Саравия
️️️️
Ф. Фильо Мариано
Желтая карточка
Рейналдо
62'
45'
+5
Желтая карточка
Рубенс
ГОЛ! 1:0!
Рональд
Пас отдал
Ф. Кристальдо
11'
Желтая карточка
Б. Увини
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Рональд
ОП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
10
Бителло
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Гремио
12
Бренно
ВР
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
99
Зиньо
ЛВ
45
Мила
ОП
14
Натан
АП
17
Густавиньо
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
11
Феррейра
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
49
Ромуло
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Педриньо
ЦП
8
Патрик
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
42
Каду
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Чапеко
25
Увини
34
Алвес
4
Каннеман
6
Рейналдо
35
Рональд
18
Педро
33
Карбальо
10
Бителло
19
Кристальдо
7
Андре
4-1-2-2-1
22
Эверсон
25
Мариано
3
Лемос
21
Рабельо
8
Рубенс
94
Отавио
6
Батталья
17
Гомес
7
Халк
10
Паулиньо
7
Павон
19
Кристальдо
11
Итурбе
11
Итурбе
19
Кристальдо
35
Рональд
11
Феррейра
11
Феррейра
35
Рональд
25
Мариано
20
Саравия
20
Саравия
25
Мариано
8
Рубенс
10
Педриньо
10
Педриньо
8
Рубенс
7
Павон
30
Алиссон
30
Алиссон
7
Павон
17
Гомес
14
Кардек
14
Кардек
17
Гомес
Остались в запасе
Гремио
Атлетико Минейро
12
Бренно
ВР
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
45
Мила
ОП
14
Натан
АП
17
Густавиньо
АП
99
Зиньо
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
49
Ромуло
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
8
Патрик
ЦП
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
45
Мила
ОП
14
Натан
АП
17
Густавиньо
АП
99
Зиньо
ЛВ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
49
Ромуло
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
8
Патрик
ЦП
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Гремио - Атлетико Минейро
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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