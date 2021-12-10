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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Атлетико Минейро
Гремио - Атлетико Минейро: обзор матча 10 декабря 2021
Гремио
10.12.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
4 : 3
Завершен
Атлетико Минейро
6'
D. Souza
11'
Х. Кампас
20'
D. Souza
59'
Д. Коста
26'
Додо
35'
Э. Варгас
90+1'
Йоран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Атлетико Минейро
90'
+1
ГОЛ! 4:3!
Йоран
87'
Замена
Савиньо
️️️️
Д. Саварино
Пенальти не реализован!
М. Борха
86'
77'
Замена
Нето
️️️️
Ч. Че
77'
Замена
А. Франко
️️️️
Калебе
Замена
J. Robert
️️️️
Х. Кампас
75'
Замена
М. Борха
️️️️
D. Souza
75'
Желтая карточка
Д. Барбоза
71'
68'
Замена
Йоран
️️️️
Д. Борреро
68'
Замена
F. Felicio
️️️️
Э. Саша
62'
Желтая карточка
Д. Борреро
ГОЛ! 4:2!
Д. Коста
Пас отдал
Феррейра
59'
Желтая карточка
Д. Коста
42'
Желтая карточка
Т. Сантос
37'
35'
ГОЛ! 3:2!
Э. Варгас
Пас отдал
Калебе
26'
ГОЛ! 3:1!
Додо
Пас отдал
Калебе
ГОЛ! 3:0!
D. Souza
20'
ГОЛ! 2:0!
Х. Кампас
Пас отдал
D. Souza
11'
ГОЛ! 1:0!
D. Souza
Пас отдал
Рафинья
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
7
Diego Souza
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
4
Руан
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
23
Гуга
ПЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
77
Дилан Борреро
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
16
Додо
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Гремио
12
Бренно
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
49
Sarará
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
25
Алиссон
ЦП
9
Диего Чурин
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
Атлетико Минейро
21
Алан Франко
ЦП
19
Йоран
ЦП
34
Jean
ЦФ
41
Нето
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
9
Felipe Felicio
ЦФ
2-1-2-5
12
Чапеко
13
Рафинья
97
21
Сантос
11
Коста
8
Кампас
11
Феррейра
4
Руан
16
Барбоза
16
Силва
7
1-1-5
23
Рафаэл
23
Гуга
11
Саварино
3
Че Че
6
Силва
16
Микаэл
16
Додо
30
Калебе
8
Кампас
50
50
8
Кампас
7
93
Борха
93
Борха
7
30
Калебе
21
Франко
21
Франко
30
Калебе
77
Борреро
19
Йоран
19
Йоран
77
Борреро
3
Че Че
41
Нето
41
Нето
3
Че Че
11
Саварино
17
Савиньо
17
Савиньо
11
Саварино
8
Саша
9
9
8
Саша
Остались в запасе
Гремио
Атлетико Минейро
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
25
Алиссон
ЦП
9
Диего Чурин
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
34
Jean
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
25
Алиссон
ЦП
9
Диего Чурин
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
Остались в запасе
34
Jean
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Гремио - Атлетико Минейро
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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