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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Гремио
Атлетико Минейро - Гремио: обзор матча 26 ноября 2023
Атлетико Минейро
26.11.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
3 : 0
Завершен
Гремио
25'
Г. Арана
51'
М. Сарачо
59'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Гремио
83'
Желтая карточка
Фабио
Замена
Патрик
️️️️
Паулиньо
81'
Замена
К. Павон
️️️️
Эденилсон
81'
Замена
А. Франко
️️️️
Отавио
67'
65'
Замена
Натан
️️️️
Э. Галдино
ГОЛ! 3:0!
Халк
59'
Замена
Рубенс
️️️️
И. Гомес
55'
51'
Желтая карточка
Л. Суарес
ГОЛ! 2:0!
М. Сарачо
Пас отдал
Халк
51'
46'
Замена
Феррейра
️️️️
Ф. Кристальдо
Желтая карточка
М. Лемос
45'
+3
Желтая карточка
Эденилсон
36'
ГОЛ! 1:0!
Г. Арана
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Гильерме Арана
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
49
Ромуло
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
14
Натан
АП
7
Луан
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
7
Андре
ЦФ
4-1-2-3
22
Эверсон
21
Жемерсон
3
Лемос
13
Арана
20
Саравия
94
Отавио
17
Гомес
88
Эденилсон
10
Паулиньо
11
Сарачо
7
Халк
3-3-1-2-1
12
Чапеко
6
Мартинс
25
Увини
4
Каннеман
2
Фабио
35
Рональд
6
Рейналдо
33
Карбальо
17
Галдино
19
Кристальдо
9
Суарес
17
Гомес
8
Рубенс
8
Рубенс
17
Гомес
10
Паулиньо
8
Патрик
8
Патрик
10
Паулиньо
94
Отавио
21
Франко
21
Франко
94
Отавио
88
Эденилсон
7
Павон
7
Павон
88
Эденилсон
17
Галдино
14
Натан
14
Натан
17
Галдино
19
Кристальдо
11
Феррейра
11
Феррейра
19
Кристальдо
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Гремио
31
Матеус Мендес
ВР
49
Ромуло
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
7
Луан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
49
Ромуло
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
7
Луан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Атлетико Минейро - Гремио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
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Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
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Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
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18 ноября
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
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19 ноября
5
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26 октября
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