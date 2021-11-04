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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Гремио
Атлетико Минейро - Гремио: обзор матча 04 ноября 2021
Атлетико Минейро
04.11.2021, четверг, 04:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Гремио
12'
М. Сарачо
73'
Э. Варгас (П)
56'
Х. Кампас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Гремио
90'
+5
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
Аллан
90'
+2
Замена
Натан
️️️️
Д. Коста
90'
+1
82'
Замена
J. Robert
️️️️
Т. Сантос
82'
Замена
D. Souza
️️️️
М. Борха
81'
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
78'
76'
Замена
Алиссон
️️️️
Феррейра
73'
Желтая карточка
Х. Кампас
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Варгас
73'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Гуга
70'
Замена
Д. Саварино
️️️️
М. Сарачо
70'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Халк
70'
58'
Желтая карточка
P. Geromel
56'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кампас
Пас отдал
М. Борха
Желтая карточка
И. Фернандес
53'
Замена
Жаир
️️️️
Ч. Че
51'
Желтая карточка
Ч. Че
50'
Желтая карточка
М. Сарачо
45'
+3
38'
Желтая карточка
М. Борха
36'
Желтая карточка
Л. Силва
35'
Замена
Х. Кампас
️️️️
М. Вилласанти
ГОЛ! 1:0!
М. Сарачо
Пас отдал
Д. Коста
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Эверсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Гремио
13
Рафинья
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
4
Руан
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
17
Савиньо
ЦФ
16
Додо
ЦФ
14
Натан
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Гремио
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
25
Алиссон
ЦП
49
Sarará
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
4-1-1-5
6
Алонсо
4
Ревер
13
Арана
23
Гуга
29
Аллан
7
Халк
3
Че Че
19
Коста
8
Фернандес
11
Сарачо
22
Эверсон
3-2-1-5
13
Рафинья
3
33
Кортес
20
Вилласанти
21
Сантос
11
Коста
12
Чапеко
93
Борха
11
Феррейра
16
Силва
4
Руан
23
Гуга
25
Мариано
25
Мариано
23
Гуга
3
Че Че
8
Жаир
8
Жаир
3
Че Че
11
Сарачо
11
Саварино
11
Саварино
11
Сарачо
19
Коста
14
Натан
14
Натан
19
Коста
7
Халк
11
Варгас
11
Варгас
7
Халк
11
Феррейра
25
Алиссон
25
Алиссон
11
Феррейра
20
Вилласанти
8
Кампас
8
Кампас
20
Вилласанти
21
Сантос
50
50
21
Сантос
93
Борха
7
7
93
Борха
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Гремио
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
17
Савиньо
ЦФ
16
Додо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
17
Савиньо
ЦФ
16
Додо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Атлетико Минейро - Гремио
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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