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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Атлетико Минейро
Гремио - Атлетико Минейро: обзор матча 01 сентября 2024
Гремио
01.09.2024, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
2 : 3
Завершен
Атлетико Минейро
32'
М. Брейтуэйт
42'
Ф. Кристальдо
73'
Г. Скарпа (П)
90+3'
B. Palacios Alzate (П)
90+6'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Атлетико Минейро
Желтая карточка
А. Маркесин
90'
+8
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
Э. Варгас
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
B. Palacios Alzate
Замена
Рональд
️️️️
Доди
90'
Замена
Натан
️️️️
Рейналдо
87'
87'
Замена
А. Кардек
️️️️
Г. Скарпа
78'
Желтая карточка
B. Palacios Alzate
73'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Скарпа
Желтая карточка
В. Каннеман
72'
67'
Замена
Каду
️️️️
Дейверсон
67'
Замена
Рубенс
️️️️
Бернард
Замена
Эденилсон
️️️️
M. Monsalve
59'
46'
Замена
B. Palacios Alzate
️️️️
Отавио
46'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Ф. Вера
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кристальдо
42'
40'
Желтая карточка
Дейверсон
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
В. Каннеман
32'
29'
Желтая карточка
Бернард
Красная карточка
Г. Мартинс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
34
Miguel Monsalve
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
94
Отавио
ОП
15
Фаусто Вера
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Гремио
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Натан
АП
28
Александр Аравена
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Маркесин
6
Рейналдо
6
Мартинс
4
Каннеман
18
Педро
17
Доди
20
Вилласанти
30
Сотельдо
19
Кристальдо
22
Брейтуэйт
34
3-2-2-2-1
22
Эверсон
20
Саравия
13
Арана
6
Алонсо
94
Отавио
15
Вера
6
Батталья
21
Франко
10
Скарпа
11
Бернард
16
Дейверсон
17
Доди
35
Рональд
35
Рональд
17
Доди
34
88
Эденилсон
88
Эденилсон
34
6
Рейналдо
14
Натан
14
Натан
6
Рейналдо
11
Бернард
8
Рубенс
8
Рубенс
11
Бернард
94
Отавио
30
30
94
Отавио
16
Дейверсон
42
Каду
42
Каду
16
Дейверсон
10
Скарпа
14
Кардек
14
Кардек
10
Скарпа
15
Вера
11
Варгас
11
Варгас
15
Вера
Остались в запасе
Гремио
Атлетико Минейро
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
10
Натан Рибейро
ЛВ
28
Александр Аравена
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
10
Натан Рибейро
ЛВ
28
Александр Аравена
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Гремио - Атлетико Минейро
2
1
3
Всего ударов по воротам
11
27
Удары в створ
5
13
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
9
Нарушения
11
17
Офсайды
0
3
Количество передач
208
541
Сейвы
10
2
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
3
12
xG (ожидаемые голы)
2.19
2.8
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
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0 : 0
19.11.2026
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3 : 1
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Гремио
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30.10.2026
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Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
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Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
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Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
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Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
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