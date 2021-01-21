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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Атлетико Минейро
Гремио - Атлетико Минейро: обзор матча 21 января 2021
Гремио
21.01.2021, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
86'
Ã. Cardoso
32'
Йоран (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Атлетико Минейро
87'
Замена
Маррони
️️️️
Кено
ГОЛ! 1:1!
Ã. Cardoso
86'
Замена
Ã. Cardoso
️️️️
V. Ferraz
81'
77'
Замена
Э. Саша
️️️️
Э. Варгас
77'
Замена
Д. Борреро
️️️️
Йоран
Замена
Л. Фернандо
️️️️
Пепе
74'
Замена
Феррейра
️️️️
Алиссон
74'
66'
Замена
А. Франко
️️️️
Д. Саварино
Замена
M.
️️️️
Л. Силва
58'
Замена
С. Пиньярес
️️️️
Тасиано
58'
46'
Замена
Габриэль
️️️️
Ревер
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Йоран
Желтая карточка
Алиссон
18'
14'
Желтая карточка
Аллан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
16
Тасиано
ЦП
25
Алиссон
ЦП
4
Victor Ferraz
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
19
Йоран
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
19
Robinho
ЦП
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
30
Габриэль
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
10
Маркиньос
ЛВ
21
Алан Франко
ЦП
30
Калебе
ЦП
14
Натан
АП
38
Маррони
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
1
Victor
ЦФ
3-1-2-1-4
16
Барбоза
97
4
Каннеман
16
Силва
16
Тасиано
25
Алиссон
11
Пепе
4
21
7
1
3-2-3-2
22
Эверсон
4
Ревер
13
Арана
6
Алонсо
23
Гуга
21
Рабельо
11
Саварино
19
Йоран
29
Аллан
20
Кено
11
Варгас
25
Алиссон
11
Феррейра
11
Феррейра
25
Алиссон
11
Пепе
19
Фернандо
19
Фернандо
11
Пепе
4
22
22
4
16
Тасиано
19
Пиньярес
19
Пиньярес
16
Тасиано
16
Силва
8
8
16
Силва
19
Йоран
77
Борреро
77
Борреро
19
Йоран
20
Кено
38
Маррони
38
Маррони
20
Кено
11
Варгас
8
Саша
8
Саша
11
Варгас
11
Саварино
21
Франко
21
Франко
11
Саварино
4
Ревер
30
Габриэль
30
Габриэль
4
Ревер
Остались в запасе
Гремио
Атлетико Минейро
2
Вандерсон
ПЗ
37
Дарлан
ОП
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
19
Robinho
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
14
Натан
АП
10
Маркиньос
ЛВ
30
Калебе
ЦП
40
Буэно
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
2
Вандерсон
ПЗ
37
Дарлан
ОП
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
19
Robinho
ЦП
Остались в запасе
14
Натан
АП
10
Маркиньос
ЛВ
30
Калебе
ЦП
40
Буэно
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Гремио - Атлетико Минейро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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