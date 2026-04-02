3 апреля в рамках 9-го тура бразильской Серии A «Палмейрас» примет «Гремио». Хозяева уверенно лидируют в турнире с 19 очками после 8 туров, гости занимают 9-е место с 11 очками. «Палмейрас» является абсолютным фаворитом благодаря лучшей атаке, лучшей защите и феноменальной домашней статистике в личных встречах.

Хозяева находятся в великолепной форме. Команда побеждает в 3 последних матчах и забивает в 13 последних играх подряд. «Палмейрас» имеет лучшую атаку в лиге (17 голов, 2.13 в среднем), лучшую разницу мячей (+9) и больше всех побед (6). В последних 5 играх команда забила 7 голов (1.40 в среднем) и пропустила 4 (0.80 в среднем). Лучший бомбардир – Хосе Лопес (10 голов в 23 матчах). В личных встречах с «Гремио» дома «Палмейрас» побеждает в 5 последних матчах и забивает в 4 последних очных встречах.

Гости подходят к матчу в неплохой форме: команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и забивает в 9 последних. В последних 5 играх «Гремио» забил 6 голов (1.20 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Атака стабильна, оборона относительно надeжна. В личных встречах с «Палмейрасом» на выезде у «Гремио» статистика катастрофическая: 5 поражений подряд.

Победа в последнем матче над «Сан-Паулу» (1:0)

Поражение в последнем матче от «Васко да Гамы» (1:2)

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2023 по 2025 год) наблюдается равенство: две победы «Палмейраса», две победы «Гремио» и одна ничья. Однако на домашнем поле «Палмейрас» выиграл 5 последних матчей у «Гремио» с общим счeтом 6:2.

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Гремио»

«Палмейрас» является безоговорочным фаворитом: команда лидирует в чемпионате, имеет лучшую атаку и лучшую оборону. «Гремио» – крепкий середняк, но на выезде против лидера у него практически нет шансов, учитывая 5 поражений подряд в гостях у «Палмейраса». Учитывая домашнюю мощь хозяев и их длительную голевую серию, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Палмейраса».

