6 апреля в рамках 10-го тура бразильской Серии A «Гремио» примет «Ремо». Хозяева занимают 10-е место с 11 очками, гости замыкают таблицу на 20-м месте с 6 очками. «Гремио» является явным фаворитом благодаря домашней форме.

«Гремио»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 9 последних домашних матчах и забивает в 10 последних. «Гремио» обязательно забивает в 6 последних матчах. В последних 5 играх хозяева забили 1.20 гола в среднем и пропустили 1.20. Лучший бомбардир – Карлос Винисиус (11 голов в 20 матчах).

«Ремо»

Гости находятся в глубоком кризисе. Команда пропускает в 9 последних матчах и в 5 последних в целом. «Ремо» проигрывает в 3 последних гостевых матчах. В последних 5 играх гости забили 0.80 гола в среднем и пропустили 1.80. Команда не забивает в 5 из 7 последних матчей. Лучший бомбардир – Витор Буэно (2 гола в 7 матчах).

Факты о командах

«Гремио»

Поражение в последнем матче от «Палмейраса» (1:2)

«Ремо»

Поражение в последнем матче от «Сантоса» (0:2)

Прогноз на матч «Гремио» – «Ремо»

«Гремио» является явным фаворитом: команда не проигрывает 9 домашних матчей подряд и стабильно забивает. «Ремо» находится в кризисе, много пропускает и находится на последнем месте. Учитывая домашнюю мощь хозяев и кризис гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Гремио» с возможным «сухим» матчем.

