Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гремио» – «Ремо»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.48

05 апреля 2026 10:18
Гремио - Ремо
06 апр. 2026, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 10 тур
6 апреля в рамках 10-го тура бразильской Серии A «Гремио» примет «Ремо». Хозяева занимают 10-е место с 11 очками, гости замыкают таблицу на 20-м месте с 6 очками. «Гремио» является явным фаворитом благодаря домашней форме.

«Гремио»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 9 последних домашних матчах и забивает в 10 последних. «Гремио» обязательно забивает в 6 последних матчах. В последних 5 играх хозяева забили 1.20 гола в среднем и пропустили 1.20. Лучший бомбардир – Карлос Винисиус (11 голов в 20 матчах).

«Ремо»

Гости находятся в глубоком кризисе. Команда пропускает в 9 последних матчах и в 5 последних в целом. «Ремо» проигрывает в 3 последних гостевых матчах. В последних 5 играх гости забили 0.80 гола в среднем и пропустили 1.80. Команда не забивает в 5 из 7 последних матчей. Лучший бомбардир – Витор Буэно (2 гола в 7 матчах).

Факты о командах

«Гремио»

  • Поражение в последнем матче от «Палмейраса» (1:2)
  • Не проигрывает в 9 последних домашних матчах
  • Забивает в 10 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Ремо»

  • Поражение в последнем матче от «Сантоса» (0:2)
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Гремио» – «Ремо»

«Гремио» является явным фаворитом: команда не проигрывает 9 домашних матчей подряд и стабильно забивает. «Ремо» находится в кризисе, много пропускает и находится на последнем месте. Учитывая домашнюю мощь хозяев и кризис гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Гремио» с возможным «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Гремио» – коэффициент 1.48
  • Индивидуальный тотал «Ремо» меньше 0.5

Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига Ремо Гремио
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 