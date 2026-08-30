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«Гремио» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026

30 августа 2026 9:16
Гремио - Шапекоэнсе
31 авг. 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Гремио» с форой (-1)
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Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Гремио» и «Шапекоэнсе» пройдет 31 августа. Хозяева находятся в зоне вылета (15-е место), но имеют преимущество над соперником, который замыкает таблицу (20-е место). При этом «Гремио» не проигрывает «Шапекоэнсе» в восьми из десяти последних очных встреч, а гости не могут победить на выезде уже 14 матчей подряд. Сможет ли «Шапекоэнсе» прервать свою гостевую безвыигрышную серию или «Гремио» добьется нужной победы в борьбе за выживание?

Кто победит в матче

«Гремио» подходит к игре с преимуществом домашнего поля и очной статистики. Команда не проигрывает «Шапекоэнсе» в восьми из десяти последних встреч, а в последних матчах на выезде «Шапекоэнсе» не побеждает уже 14 игр подряд. В атаке «Гремио» забивает в трeх последних матчах, но в среднем за последние пять игр поражает ворота лишь 0,6 раза за встречу, что говорит о скромной результативности. Однако оборона хозяев выглядит надeжно – пропускают в среднем один гол за матч. «Гремио» набирает ход: в последних пяти матчах они одержали две победы (над «Сан-Паулу» и в Кубке), проиграли дважды и один раз сыграли вничью. Домашняя поддержка и необходимость выбираться из зоны вылета могут стать дополнительными стимулами.

«Шапекоэнсе» находится в кризисной ситуации – команда замыкает таблицу с 14 очками и имеет разницу мячей –22. В гостях у «Шапекоэнсе» дела обстоят катастрофически: 14 матчей без побед на выезде. Однако в атаке гости забивают в трeх последних матчах и в среднем за последние пять игр отличаются один раз за встречу. В личных встречах «Шапекоэнсе» тоже уступает: четыре победы против восьми у «Гремио» при пяти ничьих. Оборона гостей пропускает в среднем 1,4 гола за игру, что даeт хозяевам хорошие шансы на гол. Несмотря на свою безвыигрышную серию, «Шапекоэнсе» может забить, но вряд ли этого хватит для победы.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Гремио». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, лучшую очную статистику и играют против команды с длительной гостевой безвыигрышной серией. Вероятнее всего, «Гремио» одержит победу с разницей в один-два мяча.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Гремио» имеет перевес – восемь побед против четырeх у «Шапекоэнсе» при пяти ничьих. При этом «Гремио» не проигрывает «Шапекоэнсе» в восьми из десяти последних матчей. Текущая форма гостей на выезде удручает – 14 матчей без побед, что даeт хозяевам серьeзное психологическое преимущество. «Шапекоэнсе» же в последних матчах показывает некоторую результативность, но этого недостаточно для успеха в гостях.

Личные встречи
Побед - 9 (56%)
Ничьих - 4 (25%)
Побед - 3 (19%)
31
Забитых мячей
20
1.94
В среднем за матч
1.25
6:3
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 5 тур
Шапекоэнсе
3 : 6
09.06.2017
Гремио
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
3 : 3
06.08.2019
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
31.08.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
17.03.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 3
21.11.2021
Гремио
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
2 : 1
10.08.2021
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
0 : 1
11.11.2019
Гремио
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
3 : 3
06.08.2019
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
2 : 0
19.11.2018
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
30.07.2018
Гремио
Бразилия. Серия А, 24 тур
Гремио
0 : 1
17.09.2017
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Шапекоэнсе
3 : 6
09.06.2017
Гремио
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 0
25.09.2016
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
16.06.2016
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 3
18.10.2015
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
09.07.2015
Гремио
Бразилия. Серия А, 23 тур
Гремио
1 : 0
22.09.2014
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
11.05.2014
Гремио
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гремио
1
Вевертон
ВР
23
Марлон
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
82
Wallace
ЦЗ
15
Данило
ОП
99
José Enamorado
ЦП
20
Матиас Вилласанти
(К) ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Шапекоэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
3
Эдуардо Винисиус Домаховский
(К) ЦЗ
21
Kauan
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
16
Bruno Matias
ЦП
10
Giovanni Augusto
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
9
Tulio Eduardo Silva de Oliveira
ЦФ
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
54
Pedro Gabriel
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
50
Zortéa
ЦП
40
Jefinho
ЦП
65
Рикельме Фрейтас дос Сантос
АП
11
Тете
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Шапекоэнсе
30
Matheus
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Luciano
ЦЗ
26
Эвертон Соуза да Круз
ПЗ
70
Рубенс Тадеу
ПАЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
19
David Antunes
ЦП
80
M. Carvalho
ЦП
29
F. Rossi
ЦФ
97
Enio
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
3-1-4-2
1
Вевертон
23
Марлон
82
6
Мартинс
15
Данило
99
9
Амузу
10
Кровинович
20
Вилласанти
22
Брейтуэйт
7
Павон
4-2-4
98
Пайшао
5
Хейтор
3
Домаховский
21
91
Пачеко
31
16
9
88
7
10
22
Брейтуэйт
95
Винисиус
95
Винисиус
22
Брейтуэйт
9
Амузу
11
Тете
11
Тете
9
Амузу
15
Данило
50
50
15
Данило
99
18
Педро
18
Педро
99
23
Марлон
54
54
23
Марлон
31
29
29
31
10
97
97
10
91
Пачеко
12
Фернандо
12
Фернандо
91
Пачеко
16
80
80
16
7
77
Борреро
77
Борреро
7
Остались в запасе
Гремио
Шапекоэнсе
30
Матеус Наскименто
ЦФ
65
Рикельме Фрейтас дос Сантос
АП
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
12
Габриэль Чапеко
ВР
40
Jefinho
ЦП
Главный тренер
Мано Менезес
26
Эвертон Соуза да Круз
ПЗ
70
Рубенс Тадеу
ПАЗ
30
Matheus
ВР
15
Rafael Thyere
ЦФ
19
David Antunes
ЦП
44
Luciano
ЦЗ
Остались в запасе
30
Матеус Наскименто
ЦФ
65
Рикельме Фрейтас дос Сантос
АП
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
12
Габриэль Чапеко
ВР
40
Jefinho
ЦП
Остались в запасе
26
Эвертон Соуза да Круз
ПЗ
70
Рубенс Тадеу
ПАЗ
30
Matheus
ВР
15
Rafael Thyere
ЦФ
19
David Antunes
ЦП
44
Luciano
ЦЗ
Главный тренер
Мано Менезес
Гремио
Точно не сыграют
Доди
ОП
Juan Nardoni
ЦП
Эрик Норьега
ЦЗ
Diego Caito
ЦЗ
Gabriel Mec
ЦП
Шапекоэнсе
Точно не сыграют
Янник Боласи
ЦП
Bruno Tubarão
ЦФ
Камило
ОП
João Paulo
ЦФ
Max
ЦФ
Рафаэль душ Сантуш Карвальейра Нативидаде
ОП
Robert Santos
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Гремио» с форой (-1). Хозяева имеют преимущество домашнего поля, лучшую очную статистику и играют против команды с 14-матчевой безвыигрышной серией на выезде, тогда как «Шапекоэнсе» замыкает таблицу и редко побеждает в гостях. Рекомендуемая ставка – победа «Гремио» с форой (-1) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Гремио» и «Шапекоэнсе» состоится 31 августа и начнется в 00:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.

«Гремио» – «Шапекоэнсе»: смотреть онлайн.

1.90
Победа «Гремио» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе Гремио
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