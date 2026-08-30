Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Гремио» и «Шапекоэнсе» пройдет 31 августа. Хозяева находятся в зоне вылета (15-е место), но имеют преимущество над соперником, который замыкает таблицу (20-е место). При этом «Гремио» не проигрывает «Шапекоэнсе» в восьми из десяти последних очных встреч, а гости не могут победить на выезде уже 14 матчей подряд. Сможет ли «Шапекоэнсе» прервать свою гостевую безвыигрышную серию или «Гремио» добьется нужной победы в борьбе за выживание?

Кто победит в матче

«Гремио» подходит к игре с преимуществом домашнего поля и очной статистики. Команда не проигрывает «Шапекоэнсе» в восьми из десяти последних встреч, а в последних матчах на выезде «Шапекоэнсе» не побеждает уже 14 игр подряд. В атаке «Гремио» забивает в трeх последних матчах, но в среднем за последние пять игр поражает ворота лишь 0,6 раза за встречу, что говорит о скромной результативности. Однако оборона хозяев выглядит надeжно – пропускают в среднем один гол за матч. «Гремио» набирает ход: в последних пяти матчах они одержали две победы (над «Сан-Паулу» и в Кубке), проиграли дважды и один раз сыграли вничью. Домашняя поддержка и необходимость выбираться из зоны вылета могут стать дополнительными стимулами.

«Шапекоэнсе» находится в кризисной ситуации – команда замыкает таблицу с 14 очками и имеет разницу мячей –22. В гостях у «Шапекоэнсе» дела обстоят катастрофически: 14 матчей без побед на выезде. Однако в атаке гости забивают в трeх последних матчах и в среднем за последние пять игр отличаются один раз за встречу. В личных встречах «Шапекоэнсе» тоже уступает: четыре победы против восьми у «Гремио» при пяти ничьих. Оборона гостей пропускает в среднем 1,4 гола за игру, что даeт хозяевам хорошие шансы на гол. Несмотря на свою безвыигрышную серию, «Шапекоэнсе» может забить, но вряд ли этого хватит для победы.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Гремио». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, лучшую очную статистику и играют против команды с длительной гостевой безвыигрышной серией. Вероятнее всего, «Гремио» одержит победу с разницей в один-два мяча.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Гремио» имеет перевес – восемь побед против четырeх у «Шапекоэнсе» при пяти ничьих. При этом «Гремио» не проигрывает «Шапекоэнсе» в восьми из десяти последних матчей. Текущая форма гостей на выезде удручает – 14 матчей без побед, что даeт хозяевам серьeзное психологическое преимущество. «Шапекоэнсе» же в последних матчах показывает некоторую результативность, но этого недостаточно для успеха в гостях.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Гремио» с форой (-1). Хозяева имеют преимущество домашнего поля, лучшую очную статистику и играют против команды с 14-матчевой безвыигрышной серией на выезде, тогда как «Шапекоэнсе» замыкает таблицу и редко побеждает в гостях. Рекомендуемая ставка – победа «Гремио» с форой (-1) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Гремио» и «Шапекоэнсе» состоится 31 августа и начнется в 00:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.