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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Гремио
Шапекоэнсе - Гремио: обзор матча 21 ноября 2021
Шапекоэнсе
21.11.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
1 : 3
Завершен
Гремио
76'
Б. Кортес (АГ)
36'
Л. Силва
60'
Т. Сантос
80'
L. Soldá (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Гремио
Замена
G.
️️️️
Э.
86'
82'
Желтая карточка
Б. Кортес
80'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
L. Soldá
78'
Замена
В. Бобсин
️️️️
Х. Кампас
78'
Замена
Алиссон
️️️️
J. Robert
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Б. Кортес
76'
75'
Замена
М. Вилласанти
️️️️
Т. Сантос
Замена
R. Lima
️️️️
M.
71'
68'
Замена
Вандерсон
️️️️
Рафинья
67'
Замена
М. Борха
️️️️
D. Souza
Замена
Б. Силва
️️️️
M. Ribeiro
62'
60'
ГОЛ! 0:2!
Т. Сантос
Пас отдал
Л. Силва
Замена
R. Júnior
️️️️
R. Gebing
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Силва
Пас отдал
Т. Сантос
Желтая карточка
A. Leite
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
7
Mike
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Шапекоэнсе
22
Igor Campos
ВР
19
Marquinho
ЦП
9
Rodriguinho
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
8
Renê Júnior
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
Гремио
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
25
Алиссон
ЦП
49
Sarará
ЦП
93
Мигель Борха
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
4
Руан
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
5
5
19
Энрике
0
0
0
3-1-1-5
12
Чапеко
13
Рафинья
3
33
Кортес
21
Сантос
8
Кампас
4
Каннеман
7
11
Феррейра
50
16
Силва
0
8
8
0
5
29
Силва
29
Силва
5
7
43
43
7
19
Энрике
49
49
19
Энрике
21
Сантос
20
Вилласанти
20
Вилласанти
21
Сантос
50
25
Алиссон
25
Алиссон
50
7
93
Борха
93
Борха
7
13
Рафинья
2
Вандерсон
2
Вандерсон
13
Рафинья
8
Кампас
8
Бобсин
8
Бобсин
8
Кампас
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Гремио
22
Igor Campos
ВР
19
Marquinho
ЦП
9
Rodriguinho
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
4
Руан
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
22
Igor Campos
ВР
19
Marquinho
ЦП
9
Rodriguinho
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
4
Руан
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Шапекоэнсе - Гремио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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Гремио
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