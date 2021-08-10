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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Шапекоэнсе
Гремио - Шапекоэнсе: обзор матча 10 августа 2021
Гремио
10.08.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Шапекоэнсе
18'
Алиссон
32'
М. Борха (П)
4'
A.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Шапекоэнсе
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Алиссон
86'
83'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
A.
83'
Замена
F.
️️️️
A. Leite
Замена
M.
️️️️
J. Pyerre
75'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
М. Борха
75'
74'
Замена
F.
️️️️
M.
66'
Замена
M. Ribeiro
️️️️
L. Gomes
Замена
Л. Силва
️️️️
Дарлан
65'
Желтая карточка
Дарлан
63'
46'
Замена
Раванелли
️️️️
G.
45'
+2
Желтая карточка
D. Melz
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Борха
32'
31'
Желтая карточка
D.
23'
Желтая карточка
A.
ГОЛ! 1:1!
Алиссон
Пас отдал
Дарлан
18'
4'
ГОЛ! 0:1!
A.
Пас отдал
Бузанелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
37
Дарлан
ОП
21
Тиаго Сантос
ЦП
25
Алиссон
ЦП
2
Вандерсон
ЦФ
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
4
Руан
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Шапекоэнсе
0
Anselmo
ЦФ
31
Denner Melz
ЦФ
7
Mike
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
Гремио
13
Рафинья
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
19
Луис Фернандо
ЦП
49
Sarará
ЦП
39
Рикардиньо
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
Шапекоэнсе
12
Раванелли
АП
10
Foguinho
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
2-1-2-1-5
3
33
Кортес
37
Дарлан
21
Сантос
25
Алиссон
11
Коста
12
Чапеко
4
Руан
21
93
Борха
2
Вандерсон
5
0
0
0
2
4
93
Борха
19
Фернандо
19
Фернандо
93
Борха
37
Дарлан
16
Силва
16
Силва
37
Дарлан
25
Алиссон
16
Барбоза
16
Барбоза
25
Алиссон
21
8
8
21
49
12
Раванелли
12
Раванелли
49
0
10
10
0
7
10
10
7
0
9
9
0
25
5
5
25
Остались в запасе
Гремио
Шапекоэнсе
13
Рафинья
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
39
Рикардиньо
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
43
Rafael Lima
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
Остались в запасе
13
Рафинья
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
39
Рикардиньо
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
Остались в запасе
43
Rafael Lima
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Гремио - Шапекоэнсе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
Новости команд
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Гремио
Шапекоэнсе
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
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