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Бразилия. Серия А
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Гремио
Расписание
€ 65 млн
Гремио - расписание матчей
Порту-Алегри
Бразилия. Серия А
Стадион:
Арена Гремио
Сайт:
http://www.gremio.net/
Тренер:
Мано Менезес
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Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
17.09 | 01:30
Ботафого
- : -
Гремио
20.09 | 17:00
Гремио
- : -
Палмейрас
08.10 | 01:30
Ремо
- : -
Гремио
11.10 | 23:30
Гремио
- : -
Интернасьонал
18.10 | 23:00
Гремио
- : -
Крузейро
26.10 | 00:00
Коритиба
- : -
Гремио
29.10 | 00:00
Гремио
- : -
Атлетико Паранаэнсе
05.11 | 00:00
Фламенго
- : -
Гремио
19.11 | 00:00
Гремио
- : -
Баия
23.11 | 00:00
Сантос
- : -
Гремио
30.11 | 00:00
Коринтианс
- : -
Гремио
03.12 | 00:00
Гремио
- : -
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