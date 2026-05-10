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«Гремио» – «Фламенго»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 1.90

10 мая 2026 9:04
Гремио - Фламенго
11 мая 2026, понедельник 01:30 | Бразилия. Серия А, 15 тур
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1.90
Обе забьют — да
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11 мая состоится матч 15-го тура бразильской Серии A, в котором «Гремио» примет «Фламенго». Хозяева переживают невероятный оборонительный ренессанс и не пропускают на протяжении пяти матчей подряд, а гости обладают лучшей атакой лиги и не знают поражений девять встреч кряду. Это классическое противостояние брони и молота.

«Гремио»

Клуб из Порту-Алегри внезапно превратился в самую неуступчивую команду Бразилии. Пять матчей подряд без пропущенных мячей – такой серии нет ни у кого в Серии A. Более того, на дистанции 5 последних встреч «Гремио» вообще не пропускает (0,00 в среднем) и забивает 1,20 мяча за игру. Это результат великолепной работы тренерского штаба над организацией обороны и командной дисциплиной. Карлос Винисиус с 13 голами в 28 матчах остаeтся главной угрозой в атаке и умело цепляется за редкие моменты. После нулевой ничьей с «Атлетико Паранаэнсе» и побед над «Куритибой» (1:0), «Конфьянсой» (2:0) и «Депортиво Риестрой» (3:0) команда находится в отличной психологической форме. Пять матчей без поражений – достойный результат для клуба из нижней части таблицы.

«Фламенго»

Рио-де-жанейрский гранд мчится к очередному титулу. Команда не проигрывает 9 матчей подряд, забивает в 9 последних встречах и наколотила 11 мячей в 5 последних играх (2,20 в среднем). После 13 туров «Фламенго» забил 26 голов – это лучший показатель в лиге, а разница мячей +14 также является лучшей. Педро Абреу с 16 голами в 30 матчах возглавляет атаку и штампует голы с завидной регулярностью. Ничья с «Васко да Гама» (2:2) в прошлом туре стала небольшой осечкой, но до этого были разгром «Атлетико Минейро» (4:0), победы над «Виторией» (2:1) и «Баией» (2:0). «Фламенго» забивает «Гремио» в 9 последних очных матчах – это мощнейший психологический козырь.

Факты о командах:

«Гремио»

  • Не пропускает в 5 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 1,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Беспроигрышная серия из 5 матчей
  • Не пропускает в среднем 0,00 мяча за игру

«Фламенго»

  • Беспроигрышная серия из 9 матчей
  • Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает в 9 последних очных матчах с «Гремио»
  • Лучшая атака лиги – 26 голов в 13 турах

История противостояний

  • «Фламенго» забивает в 9 последних очных матчах
  • Последняя встреча: ничья (1:1) на поле «Фламенго»
  • В Порту-Алегри «Гремио» выиграл предыдущий матч (3:2)

Прогноз на матч «Гремио» – «Фламенго»

Уникальное противостояние: лучшая оборона лиги на текущем отрезке против лучшей атаки. «Гремио» не пропускает 5 матчей подряд – это феномен. «Фламенго» забивает в 9 матчах кряду – это тоже феномен. Что-то должно прерваться. Учитывая, что «Фламенго» стабильно забивает «Гремио» в 9 последних очных встречах, а хозяева находятся в отличной оборонительной форме, наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья, где гости забьют по традиции, но и хозяева ответят.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Ничья

1.90
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Фламенго Гремио
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