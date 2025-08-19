Игрок «Зенита» перешел в «Оренбург»

Полузащитник Ду Кейрос перешел из «Зенита» в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона.
«В добрый путь, Эдуардо! Побольше острых передач и побед! Bem vindo!» – говорится в сообщении «Оренбурга».
25-летний хавбек не играл в текущем сезоне за «Зенит». С марта по июнь Ду Кейрос провел 13 матчей за «Спорт Ресифи» на правах аренды.
- Срок контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Ду Кейроса в 1,8 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал ФК «Оренбург»