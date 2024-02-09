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    Семак высказался о решении Ду Кейроса покинуть «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вероятный уход полузащитника Ду Кейроса.

    Сообщалось, что бразильский опорник близок к продолжению карьеры в «Гремио».

    «Мы учитываем пожелания самого игрока. Он достаточно молод. Ему надо играть.

    Сейчас все наши игроки в строю, травмированных нет. Центр поля укомплектован. У нас есть кем заменить», – сказал Семак.

    • Ду Кейрос оказался в «Зените» прошлым летом.
    • Его статистика: 16 игр (613 минут) и 1 забитый мяч.
    • Рыночная стоимость бразильца – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.02.2024 21:00
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