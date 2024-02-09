Семак высказался о решении Ду Кейроса покинуть «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вероятный уход полузащитника Ду Кейроса.
Сообщалось, что бразильский опорник близок к продолжению карьеры в «Гремио».
«Мы учитываем пожелания самого игрока. Он достаточно молод. Ему надо играть.
Сейчас все наши игроки в строю, травмированных нет. Центр поля укомплектован. У нас есть кем заменить», – сказал Семак.
- Ду Кейрос оказался в «Зените» прошлым летом.
- Его статистика: 16 игр (613 минут) и 1 забитый мяч.
- Рыночная стоимость бразильца – 3 миллиона евро.