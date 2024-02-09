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    В «Зените» прояснили будущее Ду Кейроса

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Ду Кейрос продолжит карьеру в «Гремио» на правах аренды.

    «Ду Кейрос уходит. Сделка будет оформлена на днях», – сказал Медведев.

    По данным Globo, Ду Кейрос пройдет медобследование на следующей неделе. Соглашение «Гремио» с 24-летним футболистом будет рассчитано на один год. У бразильского клуба будет опция выкупа игрока.

    • 24-летний Ду Кейрос в этом сезоне провел 16 матчей за «Зенит», забил 1 гол и получил 2 желтые карточки.
    • В составе петербургской команды он стал обладателем Суперкубка России-2023.

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    Источник: РИА Новости

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    09.02.2024 10:36
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    Комментарии (5)
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    Дубина
    1707464440
    Стало стыдно что пришел в помойку блохатстую! Завоняло видать)))
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    WE ARE FOR PETER
    1707464882
    Грамотная политика трансферов в зените
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707471111
    Будущее Ду Кейроса вне Зенита. Ему давалось вчера время показать себя. Он этим не воспользовался. Гыгыгы
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    Taps
    1707471282
    Аргентинцы были - все разбежались. Бразильцы были - все сдрыстнули ...
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