В «Зените» прояснили будущее Ду Кейроса

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Ду Кейрос продолжит карьеру в «Гремио» на правах аренды.

«Ду Кейрос уходит. Сделка будет оформлена на днях», – сказал Медведев.

По данным Globo, Ду Кейрос пройдет медобследование на следующей неделе. Соглашение «Гремио» с 24-летним футболистом будет рассчитано на один год. У бразильского клуба будет опция выкупа игрока.