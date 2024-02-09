В «Зените» прояснили будущее Ду Кейроса

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Ду Кейрос продолжит карьеру в «Гремио» на правах аренды.
«Ду Кейрос уходит. Сделка будет оформлена на днях», – сказал Медведев.
По данным Globo, Ду Кейрос пройдет медобследование на следующей неделе. Соглашение «Гремио» с 24-летним футболистом будет рассчитано на один год. У бразильского клуба будет опция выкупа игрока.
- 24-летний Ду Кейрос в этом сезоне провел 16 матчей за «Зенит», забил 1 гол и получил 2 желтые карточки.
- В составе петербургской команды он стал обладателем Суперкубка России-2023.