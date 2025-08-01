Семак высказался о возможной продаже Энрике, Кассьерры и Нино

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможности ухода из команды некоторых игроков.

– Проясните, пожалуйста, ситуацию по потенциальным трансферам на выход в команде, потому что проходит информация по Луису Энрике в Саудовскую Аравию, про уход Матео Кассьерры, про того же Нино, который вроде бы хочет по семейным обстоятельствам уйти из команды. А вроде бы и нет.

– По трансферам на вход и на выход – насчет Нино всегда есть предложения. Естественно, интерес со стороны бразильских клубов. Игрок очень качественный, у которого есть футбольное имя и в мире, и в Бразилии. На сегодняшний день никаких серьезных предложений, никаких разговоров нет по поводу его ухода.

По поводу Луиса Энрике, ситуация понятна. В прессе было озвучено, но никакой конкретики нет. Предложения официального нет.

По Матео Кассьерре – это вообще несусветная глупость. Думаю, даже внимание не нужно обращать, когда пишут, что готовы отпустить, чтобы «Зенит» доплачивал зарплату и платил игроку, и он готов уйти. Ну это же чушь! Как можно такое рассматривать?

Это основной игрок нашей команды, который играет и забивает, а мы пытаемся его трудоустроить, да еще и платить зарплату… Это же, мне кажется, какой-то верх. Даже не профессионально задавать вопрос на этот счет, потому что это чушь полнейшая.

По поводу других игроков, которые есть – есть игроки, которые не получают достаточное количество игровой практики и хотели бы, возможно, сменить команду. Их немного. Но мы абсолютно открыты к предложениям и рассмотрим те предложения, которые есть. Если оно будет устраивать и клуб, и игрока, конечно, мы готовы отпустить любого.

Тем более мы понимаем, что если и придет другой игрок, новый, в состав нашей команды. Если говорить о россиянах, у нас есть место в заявке для одного игрока на сегодняшний день.

И если приходит иностранец, конечно, мы должны кого-то отзаявить. Мы тоже с ребятами в контакте. Поэтому на сегодняшний день ситуация простая, понятная. Если к нам кто-то приходит, кто-то должен будет уйти. По тем, кого нет у нас в команде, я сказал.

По поводу слухов – на сегодняшний день они под собой не имеют абсолютно никакого основания и никакой конкретики нет. Это все, что я могу сказать на сегодняшний день.