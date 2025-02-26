«Зенит» ищет варианты для незаявленного Ду Кейроса

«Зенит» рассчитывает, что в ближайшие дни полузащитник команды Ду Кейрос отправится в аренду в Бразилию.
Представители 25-летнего футболиста ищут варианты по трудоустройству после сложностей, возникших в переговорах со «Спорт Ресифи». Именно поэтому Ду Кейрос не заявлен на сезон.
В Бразилии трансферное окно открыто до 28 февраля.
- 25-летний Ду Кейрос провел с «Зенитом» предсезонную подготовку.
- В прошлом году он выступал на правах аренды за «Гремио», провел 28 матчей, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 милиона евро.
- Контракт Ду Кейроса с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.