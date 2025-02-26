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«Зенит» ищет варианты для незаявленного Ду Кейроса

«Зенит» рассчитывает, что в ближайшие дни полузащитник команды Ду Кейрос отправится в аренду в Бразилию.

Представители 25-летнего футболиста ищут варианты по трудоустройству после сложностей, возникших в переговорах со «Спорт Ресифи». Именно поэтому Ду Кейрос не заявлен на сезон.

В Бразилии трансферное окно открыто до 28 февраля.

  • 25-летний Ду Кейрос провел с «Зенитом» предсезонную подготовку.
  • В прошлом году он выступал на правах аренды за «Гремио», провел 28 матчей, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 милиона евро.
  • Контракт Ду Кейроса с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (2)
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subbotaspartak
1740556119
Обесцветить и за Соболя...
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Интерес
1740560376
А если в бумеранг сыграть,в "Спартак"??? Он все тайны петербургского двора там вывалит и..."Спартак" снова не чемпион!
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