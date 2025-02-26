«Зенит» ищет варианты для незаявленного Ду Кейроса

«Зенит» рассчитывает, что в ближайшие дни полузащитник команды Ду Кейрос отправится в аренду в Бразилию.

Представители 25-летнего футболиста ищут варианты по трудоустройству после сложностей, возникших в переговорах со «Спорт Ресифи». Именно поэтому Ду Кейрос не заявлен на сезон.

В Бразилии трансферное окно открыто до 28 февраля.