Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»

Зенитовец Ду Кейрос, арендованный «Гремио», подвел итог пребывания в России.

«У меня было мало игровой практики, но отпускать меня не хотели. После разговора с тренерским штабом я решил вернуться в Бразилию. Бразильцы не могут в России адаптироваться ко многим вопросам, в том числе к СВО.

Моя мечта – попасть в крупный европейский клуб. «Гремио» – отличная витрина для этого», – сказал Ду Кейрос.