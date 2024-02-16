Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»

Зенитовец Ду Кейрос, арендованный «Гремио», подвел итог пребывания в России.
«У меня было мало игровой практики, но отпускать меня не хотели. После разговора с тренерским штабом я решил вернуться в Бразилию. Бразильцы не могут в России адаптироваться ко многим вопросам, в том числе к СВО.
Моя мечта – попасть в крупный европейский клуб. «Гремио» – отличная витрина для этого», – сказал Ду Кейрос.
- Игрок проведет в «Гремио» 2024 год, после чего бразильцы смогут выкупить полузащитника за 6 миллионов евро.
- 24-летний игрок стоит 3 миллиона евро.
- Ду Кейрос провел в «Зените» полгода.