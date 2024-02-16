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    • Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»

    Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»

    Зенитовец Ду Кейрос, арендованный «Гремио», подвел итог пребывания в России.

    «У меня было мало игровой практики, но отпускать меня не хотели. После разговора с тренерским штабом я решил вернуться в Бразилию. Бразильцы не могут в России адаптироваться ко многим вопросам, в том числе к СВО.

    Моя мечта – попасть в крупный европейский клуб. «Гремио» – отличная витрина для этого», – сказал Ду Кейрос.

    • Игрок проведет в «Гремио» 2024 год, после чего бразильцы смогут выкупить полузащитника за 6 миллионов евро.
    • 24-летний игрок стоит 3 миллиона евро.
    • Ду Кейрос провел в «Зените» полгода.

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    Источник: Globo

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    16.02.2024 21:09
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    Комментарии (26)
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    Artemka444
    1708117233
    Что он говорит, это просто пипец
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    Вомбат
    1708118173
    Понятно, что он имел в виду. То же что и Вендел, когда давал интервью тому же Глобо летом 2023. Что за разговоры, с точки зрения бразильца обычные, у нас можно легко попасть в экстремисты, а то и в террористы. И что такие россияне, как почти все посетители этого портала, за такие разговоры с удовольствием лишат его здоровья. Кстати, где тут товарищ старший лейтенант? Почему не провоцирует несогласных? Видать, всех уже оприходовал. Остались только такие. Тут можно сворачиваться и переходить на другой ресурс.
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    alp
    1708122071
    кто то явно наговорил на снижение зп процентов на 90
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    odessakmv
    1708124495
    каким образом СВО повлияло на адаптацию этого поца, тупо не умеющего играть и не тянущего даже уровень "пешеход"-лиги????
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    моэм
    1708146184
    Не дали хороший контракт , вот и нет адаптации ....у других бразильцев мастерство повыше , как и зарплата и как следствие полная адаптация .
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    Бобссон
    1708153932
    Если ты дерево, то других причин нет.
    Ответить
    Taps
    1708156232
    Вот уроды. Одно слово, воспитаны на бананах.
    Ответить
    АлексМак
    1708156569
    ...о, мерзавчик, как запел..., слабоват для Зенита был..., можно подумать, у себя в Бразильщине лучше будет..., только лишь пробиваться-переходить между 1500-ми профессиональными их клубами . Вот и всё.
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    Ziklop
    1708158274
    типо футболист ищет отмазку, днищее никакущее сам , ещё и лентяй! кто заставлял Семака его выпускать на поле? Семак или слепой или пешка, раз такое дно на поле выпускает, а наших су.ка маринует на лавке, Сережа не тренер просто бабло рубит на доходном месте!
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    Sergey--google
    1708274382
    Аргентина и Бразилия всю дорогу даже немецким фашистам помогали. В том числе много лет скрывали кровавого доктора Менгеле. Может дед с бабкой этой обезьяны и прятали. Что то это макак, как и подростки в наркобандах с оружием с 8-9 не беспокоит.
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