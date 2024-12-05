Семак сделал заявление о будущем Ду Кейроса в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на новость о досрочном возвращении Ду Кейроса из аренды.

Сообщалось, что «Гремио» решил уже сейчас избавиться от 24-летнего полузащитника, который мог оставаться в команде до 31 декабря. Его не будут выкупать.

«По Ду Кейросу пока ничего не решено, мы будем обсуждать это с нашим трансферным комитетом.

Поедем на сборы. Там подумаем и решим, кто будет готовиться ко второй части чемпионата», – сказал Семак.