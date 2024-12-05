Семак сделал заявление о будущем Ду Кейроса в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на новость о досрочном возвращении Ду Кейроса из аренды.
Сообщалось, что «Гремио» решил уже сейчас избавиться от 24-летнего полузащитника, который мог оставаться в команде до 31 декабря. Его не будут выкупать.
«По Ду Кейросу пока ничего не решено, мы будем обсуждать это с нашим трансферным комитетом.
Поедем на сборы. Там подумаем и решим, кто будет готовиться ко второй части чемпионата», – сказал Семак.
- Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2028 года.
- У Ду Кейроса 16 матчей за петербургскую команду и 1 гол.
- В составе «Гремио» хавбек провел 28 игр и сделал 1 ассист.
Источник: «Чемпионат»