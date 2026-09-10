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Азербайджан. Премьер-лига
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Сабах
Ду Кейрос
Статистика
€ 1,50 млн
Ду Кейрос - статистика
Сабах
7 января 2000 (26), Сан-Паулу
#37 | Полузащитник
172 см
Бразилия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
4 : 0
10.09.2026
Сабах
76' - 90'
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Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
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И
Г
П
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Сабах
1
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
4 : 0
10.09.2026
Сабах
76' - 90'
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