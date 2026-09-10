Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2026/2027 Товарищеские матчи 2026 Бразилия. Серия А 2025 Зимний кубок РПЛ 2025 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Премьер-лига 2025/2026 Товарищеские матчи 2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Товарищеские матчи 2024 Бразилия. Серия А 2023 Кубок PARI Премьер 2023 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Суперкубок России 2023 Товарищеские матчи 2023 Бразилия. Серия А 2022 Бразилия. Серия А 2021