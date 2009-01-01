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Астон Вилла - результаты матчей
Бирмингем
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Вилла Парк
Сайт:
http://www.avfc.co.uk/
Тренер:
Унаи Эмери
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Barclays Asia Trophy. Финал 2011
Barclays Asia Trophy. 2011
Англия. Кубок. 2010/2011
Англия. Кубок лиги. 2010/2011
Англия. Кубок лиги. 3-й раунд 2010/2011
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Кубок Английской лиги. Финал 2009/2010
Англия. Кубок. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 2009/2010
Англия. Кубок. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 3-й раунд 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Англия. Премьер-лига. 2009/2010
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Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 3-й раунд 2008/2009
Англия. Премьер-лига. 2008/2009
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12.09 | 17:00
Астон Вилла
1 : 2
Ноттингем Форест
05.09 | 19:30
Халл Сити
0 : 0
Астон Вилла
31.08 | 22:00
Астон Вилла
0 : 1
Арсенал
23.08 | 16:00
Брайтон
4 : 0
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