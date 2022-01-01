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АПЛ 2026/2027
Команды
Астон Вилла
Расписание
€ 506 млн
Астон Вилла - расписание матчей
Бирмингем
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Вилла Парк
Сайт:
http://www.avfc.co.uk/
Тренер:
Унаи Эмери
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
16.09 | 22:00
Ковентри
- : -
Астон Вилла
19.09 | 14:30
Тоттенхэм
- : -
Астон Вилла
10.10 | 17:00
Астон Вилла
- : -
Брентфорд
14.10 | 22:00
Астон Вилла
- : -
Фенербахче
17.10 | 19:30
Ньюкасл
- : -
Астон Вилла
21.10 | 22:00
Астон Вилла
- : -
Викинг
24.10 | 14:30
Астон Вилла
- : -
Манчестер Сити
31.10 | 23:00
Астон Вилла
- : -
Фулхэм
03.11 | 23:00
Барселона
- : -
Астон Вилла
07.11 | 18:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Астон Вилла
21.11 | 18:00
Астон Вилла
- : -
Сандерленд
24.11 | 20:45
Галатасарай
- : -
Астон Вилла
28.11 | 18:00
Ипсвич Таун
- : -
Астон Вилла
02.12 | 23:00
Астон Вилла
- : -
Эвертон
05.12 | 18:00
Астон Вилла
- : -
Кристал Пэлас
08.12 | 23:00
Астон Вилла
- : -
ПСЖ
12.12 | 18:00
Ковентри
- : -
Астон Вилла
19.12 | 18:00
Челси
- : -
Астон Вилла
26.12 | 15:30
Астон Вилла
- : -
Лидс
30.12 | 23:15
Астон Вилла
- : -
Ливерпуль
02.01 | 20:30
Борнмут
- : -
Астон Вилла
05.01 | 22:30
Эвертон
- : -
Астон Вилла
16.01 | 18:00
Астон Вилла
- : -
Манчестер Юнайтед
19.01 | 23:00
Астон Вилла
- : -
Боруссия Д
23.01 | 18:00
Фулхэм
- : -
Астон Вилла
27.01 | 23:00
Славия
- : -
Астон Вилла
30.01 | 18:00
Астон Вилла
- : -
Ипсвич Таун
06.02 | 18:00
Сандерленд
- : -
Астон Вилла
10.02 | 23:00
Астон Вилла
- : -
Борнмут
20.02 | 18:00
Лидс
- : -
Астон Вилла
27.02 | 18:00
Астон Вилла
- : -
Челси
03.03 | 23:00
Ливерпуль
- : -
Астон Вилла
13.03 | 18:00
Астон Вилла
- : -
Халл Сити
20.03 | 18:00
Ноттингем Форест
- : -
Астон Вилла
10.04 | 17:00
Астон Вилла
- : -
Брайтон
17.04 | 17:00
Арсенал
- : -
Астон Вилла
24.04 | 17:00
Астон Вилла
- : -
Ковентри
01.05 | 17:00
Кристал Пэлас
- : -
Астон Вилла
08.05 | 17:00
Брентфорд
- : -
Астон Вилла
15.05 | 17:00
Астон Вилла
- : -
Ньюкасл
23.05 | 17:00
Манчестер Сити
- : -
Астон Вилла
30.05 | 18:00
Астон Вилла
- : -
Тоттенхэм
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