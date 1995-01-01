Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|26 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|Кристал Пэлас
|27 тур
|12 марта, воскресенье
|17:00
|Вест Хэм
|Астон Вилла
|28 тур
|18 марта, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|Борнмут
|29 тур
|1 апреля, суббота
|19:30
|Челси
|Астон Вилла
|7 тур
|4 апреля, вторник
|21:45
|Лестер
|Астон Вилла
|30 тур
|8 апреля, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|Ноттингем Форест
|31 тур
|15 апреля, суббота
|14:30
|Астон Вилла
|Ньюкасл
|32 тур
|22 апреля, суббота
|17:00
|Брентфорд
|Астон Вилла
|33 тур
|25 апреля, вторник
|21:45
|Астон Вилла
|Фулхэм
|34 тур
|30 апреля, воскресенье
|16:00
|Манчестер Юнайтед
|Астон Вилла
|35 тур
|6 мая, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|Астон Вилла
|36 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|Тоттенхэм
|37 тур
|20 мая, суббота
|17:00
|Ливерпуль
|Астон Вилла
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|18:30
|Астон Вилла
|Брайтон