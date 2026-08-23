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  • «Брайтон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026

«Брайтон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026

23 августа, 14:48
Брайтон
23.08.2026, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Астон Вилла
8' В. Линделеф (АГ) 18' М. Де Куйпер 30' Д. Хиншелвуд 31' Д. Хиншелвуд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
53
Джордж Хеммингс
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
35
Малик Ялкуйе
ЦП
36
Zadok Yohanna
ЦП
12
Дэвид Промис
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Астон Вилла
1
Зион Сузуки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Тристон Роу
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
26
Ламаре Богарде
ЦП
20
Лука Линч
ПВ
27
Брэдли Барроуз
ПВ
47
Алиссон Эдвард
ПВ
3-1-5-1
1
Вербрюгген
44
Вушкович
5
Данк
21
Боскальи
8
Хиншелвуд
27
Виффер
13
Гросс
26
Аяри
25
Гомес
29
Де Куйпер
10
Рюттер
4-1-4-1
40
Бизот
2
Кэш
3
Линделеф
14
Торрес
22
Матсен
8
Камара
7
МакГинн
6
Баркли
53
Хеммингс
35
Гомес
10
Буэндия
26
Аяри
20
Коштинья
20
Коштинья
26
Аяри
8
Хиншелвуд
19
Костулас
19
Костулас
8
Хиншелвуд
29
Де Куйпер
15
Осман
15
Осман
29
Де Куйпер
25
Гомес
35
Ялкуйе
35
Ялкуйе
25
Гомес
14
Торрес
5
Мингс
5
Мингс
14
Торрес
6
Баркли
26
Богарде
26
Богарде
6
Баркли
22
Матсен
13
Руджери
13
Руджери
22
Матсен
10
Буэндия
17
Гарначо
17
Гарначо
10
Буэндия
7
МакГинн
47
Эдвард
47
Эдвард
7
МакГинн
Остались в запасе
Брайтон
Астон Вилла
12
Дэвид Промис
ЦФ
23
Джейсон Стил
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
36
Zadok Yohanna
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
20
Лука Линч
ПВ
1
Зион Сузуки
ВР
2
Тристон Роу
ПЗ
27
Брэдли Барроуз
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Дэвид Промис
ЦФ
23
Джейсон Стил
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
36
Zadok Yohanna
ЦП
Остались в запасе
20
Лука Линч
ПВ
1
Зион Сузуки
ВР
2
Тристон Роу
ПЗ
27
Брэдли Барроуз
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Унаи Эмери
Брайтон
Точно не сыграют
Карлос Балеба
ЦП
Каору Митома
ЛВ
Стефанос Цимас
ЦФ
Эван Фергюсон
ЦФ
Янкуба Минте
ПВ
Мэтт О'Райли
ЦП
Астон Вилла
Точно не сыграют
Леон Бэйли
ЦФ
Йоан Манзамби
ЦП
Эмилиано Мартинес
ВР
Брайан Маджо
ЦФ
Амаду Онана
ОП
Олли Уоткинс
ЦФ
Тэмми Абрахам
ЦФ
Статистика матча Брайтон - Астон Вилла
2
1
3
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
11
Офсайды
6
2
Количество передач
647
242
Сейвы
0
3
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
12
6
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
3.77
0.29
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Астон Виллы», 1-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон»«Астон Вилла»

«Брайтон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Брайтон
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