23.08.2026, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Англия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Брайтон
Брайтон
3-1-5-1
1
Вербрюгген
44
Вушкович
5
Данк
21
Боскальи
8
Хиншелвуд
27
Виффер
13
Гросс
26
Аяри
25
Гомес
29
Де Куйпер
10
Рюттер
4-1-4-1
40
Бизот
2
Кэш
3
Линделеф
14
Торрес
22
Матсен
8
Камара
7
МакГинн
6
Баркли
53
Хеммингс
35
Гомес
10
Буэндия
26
Аяри
20
Коштинья
20
Коштинья
26
Аяри
8
Хиншелвуд
19
Костулас
19
Костулас
8
Хиншелвуд
29
Де Куйпер
15
Осман
15
Осман
29
Де Куйпер
25
Гомес
35
Ялкуйе
35
Ялкуйе
25
Гомес
14
Торрес
5
Мингс
5
Мингс
14
Торрес
6
Баркли
26
Богарде
26
Богарде
6
Баркли
22
Матсен
13
Руджери
13
Руджери
22
Матсен
10
Буэндия
17
Гарначо
17
Гарначо
10
Буэндия
7
МакГинн
47
Эдвард
47
Эдвард
7
МакГинн
Остались в запасе
Брайтон
Астон Вилла
12
Дэвид Промис
ЦФ
23
Джейсон Стил
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
36
Zadok Yohanna
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
20
Лука Линч
ПВ
1
Зион Сузуки
ВР
2
Тристон Роу
ПЗ
27
Брэдли Барроуз
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Дэвид Промис
ЦФ
23
Джейсон Стил
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
36
Zadok Yohanna
ЦП
Остались в запасе
20
Лука Линч
ПВ
1
Зион Сузуки
ВР
2
Тристон Роу
ПЗ
27
Брэдли Барроуз
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брайтон - Астон Вилла
2
1
3
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
11
Офсайды
6
2
Количество передач
647
242
Сейвы
0
3
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
12
6
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
3.77
0.29
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Астон Виллы», 1-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»