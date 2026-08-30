Матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и лондонским «Арсеналом» пройдет 31 августа в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Хозяева стартовали с разгромного поражения от «Брайтона» (0:4) и находятся в кризисе – четыре поражения подряд в официальных матчах, а гости уверенно обыграли «Ковентри» (3:0) и завоевали Суперкубок Англии, победив «Манчестер Сити». При этом «Арсенал» имеет подавляющее историческое преимущество в очных встречах – 83 победы против 67 у «Астон Виллы». Сможет ли «Астон Вилла» прервать неудачную серию на своем поле или «Арсенал» продолжит победный ход?

Кто победит в матче

«Астон Вилла» подходит к игре в тяжелом психологическом состоянии – команда проиграла четыре последних матча во всех турнирах, включая поражение в Суперкубке Европы от ПСЖ (1:2). В атаке хозяева действуют стабильно: они забивают в тринадцати из пятнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражают ворота 1,2 раза за встречу. Однако оборона бирмингемцев выглядит катастрофически – они пропускают в семи последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр получают 2,2 гола за матч. В очных встречах с «Арсеналом» «Астон Вилла» забивает регулярно – в трeх последних матчах против этого соперника, но при этом уступает в общей статистике (67 побед против 83 у «Арсенала»). Домашнее поле на «Вилла Парке» может помочь, но текущая форма и проблемы в обороне ставят под сомнение способность хозяев дать бой фавориту.

«Арсенал» находится в отличной форме – команда одержала три победы подряд, включая разгром «Ковентри» (3:0) и победу над «Манчестер Сити» в Суперкубке (3:0). В атаке гости действуют сверхрезультативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,4 гола за встречу, а голевая серия насчитывает четырнадцать матчей подряд. В очных встречах с «Астон Виллой» «Арсенал» также забивает стабильно – в четырeх последних матчах против этого соперника. Оборона лондонцев выглядит надeжно – пропускают в среднем 1,0 гола за игру, а их турнирный путь (победа в Суперкубке) говорит о высоком уровне готовности. Гости наверняка сделают ставку на атаку и контроль мяча, используя слабую оборону «Астон Виллы».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Арсенал». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Астон Вилла» находится в кризисе и пропускает в каждом матче. Вероятнее всего, «Арсенал» одержит уверенную победу с разницей в два и более мяча.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Арсенал» имеет солидное преимущество – 83 победы против 67 у «Астон Виллы» при 40 ничьих. При этом в последних пяти очных матчах «Арсенал» выиграл трижды, а «Астон Вилла» – дважды, что говорит о более равной борьбе в последнее время. Однако текущая форма «Арсенала» значительно лучше – он победил в трeх последних матчах и забивает стабильно, тогда как «Астон Вилла» проиграла четыре матча подряд и пропускает в среднем более двух голов за игру. Это даeт «Арсеналу» серьeзное психологическое преимущество перед игрой на «Вилла Парке».

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Арсенала» с форой (-1). Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Астон Вилла» находится в кризисе, проиграла четыре матча подряд и пропускает в среднем более двух голов за игру. Рекомендуемая ставка – победа «Арсенала» с форой (-1) с коэффициентом 1.87. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Арсеналом» состоится 31 августа в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе SportCast.