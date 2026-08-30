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«Астон Вилла» – «Арсенал»: кто победит в матче 2-го тура АПЛ 2026/2027

30 августа 2026 9:00
Астон Вилла - Арсенал
31 авг. 2026, понедельник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Арсенала» с форой (-1)
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Матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и лондонским «Арсеналом» пройдет 31 августа в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Хозяева стартовали с разгромного поражения от «Брайтона» (0:4) и находятся в кризисе – четыре поражения подряд в официальных матчах, а гости уверенно обыграли «Ковентри» (3:0) и завоевали Суперкубок Англии, победив «Манчестер Сити». При этом «Арсенал» имеет подавляющее историческое преимущество в очных встречах – 83 победы против 67 у «Астон Виллы». Сможет ли «Астон Вилла» прервать неудачную серию на своем поле или «Арсенал» продолжит победный ход?

Кто победит в матче

«Астон Вилла» подходит к игре в тяжелом психологическом состоянии – команда проиграла четыре последних матча во всех турнирах, включая поражение в Суперкубке Европы от ПСЖ (1:2). В атаке хозяева действуют стабильно: они забивают в тринадцати из пятнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражают ворота 1,2 раза за встречу. Однако оборона бирмингемцев выглядит катастрофически – они пропускают в семи последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр получают 2,2 гола за матч. В очных встречах с «Арсеналом» «Астон Вилла» забивает регулярно – в трeх последних матчах против этого соперника, но при этом уступает в общей статистике (67 побед против 83 у «Арсенала»). Домашнее поле на «Вилла Парке» может помочь, но текущая форма и проблемы в обороне ставят под сомнение способность хозяев дать бой фавориту.

«Арсенал» находится в отличной форме – команда одержала три победы подряд, включая разгром «Ковентри» (3:0) и победу над «Манчестер Сити» в Суперкубке (3:0). В атаке гости действуют сверхрезультативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,4 гола за встречу, а голевая серия насчитывает четырнадцать матчей подряд. В очных встречах с «Астон Виллой» «Арсенал» также забивает стабильно – в четырeх последних матчах против этого соперника. Оборона лондонцев выглядит надeжно – пропускают в среднем 1,0 гола за игру, а их турнирный путь (победа в Суперкубке) говорит о высоком уровне готовности. Гости наверняка сделают ставку на атаку и контроль мяча, используя слабую оборону «Астон Виллы».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Арсенал». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Астон Вилла» находится в кризисе и пропускает в каждом матче. Вероятнее всего, «Арсенал» одержит уверенную победу с разницей в два и более мяча.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Арсенал» имеет солидное преимущество – 83 победы против 67 у «Астон Виллы» при 40 ничьих. При этом в последних пяти очных матчах «Арсенал» выиграл трижды, а «Астон Вилла» – дважды, что говорит о более равной борьбе в последнее время. Однако текущая форма «Арсенала» значительно лучше – он победил в трeх последних матчах и забивает стабильно, тогда как «Астон Вилла» проиграла четыре матча подряд и пропускает в среднем более двух голов за игру. Это даeт «Арсеналу» серьeзное психологическое преимущество перед игрой на «Вилла Парке».

Личные встречи
Побед - 9 (26%)
Ничьих - 5 (14%)
Побед - 21 (60%)
37
Забитых мячей
67
1.06
В среднем за матч
1.91
3:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Астон Вилла
2 : 4
18.02.2023
Арсенал
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2 : 2
18.01.2025
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
0 : 1
31.08.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
4 : 1
30.12.2025
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
2 : 1
06.12.2025
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2 : 2
18.01.2025
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
0 : 2
24.08.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0 : 2
14.04.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Астон Вилла
1 : 0
09.12.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Астон Вилла
2 : 4
18.02.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
2 : 1
31.08.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
0 : 1
19.03.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
3 : 1
22.10.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1 : 0
06.02.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0 : 3
08.11.2020
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
1 : 0
21.07.2020
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
3 : 2
22.09.2019
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
4 : 0
15.05.2016
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Астон Вилла
0 : 2
13.12.2015
Арсенал
Англия. Кубок, Финал
Арсенал
4 : 0
30.05.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Арсенал
5 : 0
01.02.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Астон Вилла
0 : 3
20.09.2014
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Астон Вилла
1 : 2
13.01.2014
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Арсенал
1 : 3
17.08.2013
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Арсенал
2 : 1
23.02.2013
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Астон Вилла
0 : 0
24.11.2012
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Арсенал
3 : 0
24.03.2012
Астон Вилла
Англия. Кубок, 1/16 финала
Арсенал
3 : 2
29.01.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Астон Вилла
1 : 2
21.12.2011
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Арсенал
1 : 2
15.05.2011
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Астон Вилла
2 : 4
27.11.2010
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
0 : 0
27.01.2010
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3 : 0
27.12.2009
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
2 : 2
26.12.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
0 : 2
15.11.2008
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
1 : 1
01.03.2008
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
1 : 2
01.12.2007
Арсенал
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Астон Вилла
1
Зион Сузуки
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
53
Джордж Хеммингс
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
26
Ламаре Богарде
ЦП
20
Лука Линч
ПВ
47
Алиссон Эдвард
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Сузуки
22
Матсен
3
Линделеф
14
Торрес
2
Кэш
8
Камара
6
Баркли
7
МакГинн
53
Хеммингс
11
Джексон
10
Буэндия
4-2-3-1
1
Райя
4
Уайт
3
Москера
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
49
Льюис-Скелли
7
Сака
8
Эдегор
17
Цолис
29
Хаверц
11
Джексон
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Джексон
2
Кэш
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
2
Кэш
6
Баркли
17
Гарначо
17
Гарначо
6
Баркли
53
Хеммингс
47
Эдвард
47
Эдвард
53
Хеммингс
17
Цолис
10
Эзе
10
Эзе
17
Цолис
49
Льюис-Скелли
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
49
Льюис-Скелли
8
Эдегор
23
Мерино
23
Мерино
8
Эдегор
3
Москера
15
Конса
15
Конса
3
Москера
41
Райс
36
Субименди
36
Субименди
41
Райс
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
20
Лука Линч
ПВ
40
Марко Бизот
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
20
Нони Мадуэке
ПВ
13
Кепа
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
20
Лука Линч
ПВ
40
Марко Бизот
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Остались в запасе
20
Нони Мадуэке
ПВ
13
Кепа
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
Точно не сыграют
Леон Бэйли
ЦФ
Жоао Гомес
ЦП
Брайан Маджо
ЦФ
Йоан Манзамби
ЦП
Амаду Онана
ОП
Арсенал
Точно не сыграют
Вильям Салиба
ЦЗ
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
Габриэл Жезус
ЦФ
Габриэл Мартинелли
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Арсенала» с форой (-1). Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Астон Вилла» находится в кризисе, проиграла четыре матча подряд и пропускает в среднем более двух голов за игру. Рекомендуемая ставка – победа «Арсенала» с форой (-1) с коэффициентом 1.87. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Арсеналом» состоится 31 августа в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе SportCast.

«Астон Вилла» – «Арсенал»: смотреть онлайн.

1.87
Победа «Арсенала» с форой (-1)
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Арсенал Астон Вилла
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