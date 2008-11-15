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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 15 ноября 2008
Арсенал
15.11.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
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Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
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Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
Посещаемость:
60047 из 60355 зрителей (99%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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