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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Арсенал
Астон Вилла - Арсенал: обзор матча 24 ноября 2012
Астон Вилла
24.11.2012, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Арсенал
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Вайманн
89'
85'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
О. Жиру
75'
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
68'
Замена
Жервиньо
️️️️
Л. Подольски
Замена
Б. Холмен
️️️️
К. Эль-Ахмади
62'
Замена
Э. Личай
️️️️
Р. Влаар
51'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
12
Рон Влаар
(К)
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Бэрри Беннэн
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Андреас Вайманн
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
4-2-1-2-1
1
Гьюзан
3
Стивенс
12
Влаар
26
Кларк
38
Лоутон
8
Вествуд
10
Беннэн
20
Эль-Ахмади
11
Агбонлахор
18
Вайманн
20
Бентеке
4-1-3-1-1
13
Щесны
6
Дженкинсон
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Гиббс
8
Артета
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Подольски
9
Жиру
12
Влаар
2
Личай
2
Личай
12
Влаар
18
Вайманн
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
18
Вайманн
20
Эль-Ахмади
14
Холмен
14
Холмен
20
Эль-Ахмади
9
Жиру
13
Коклен
13
Коклен
9
Жиру
21
Окслэд-Чемберлен
28
Аршавин
28
Аршавин
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
27
Жервиньо
27
Жервиньо
10
Подольски
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Вито Манноне
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:25 (прямая)
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