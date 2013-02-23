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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 23 февраля 2013
Арсенал
23.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
6'
С. Касорла
85'
С. Касорла
68'
А. Вайманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Астон Вилла
Замена
Л. Косиельни
️️️️
Т. Уолкотт
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
С. Касорла
Пас отдал
Н. Монреаль
85'
82'
Замена
С. Доукинс
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Л. Подольски
️️️️
К. Дженкинсон
76'
73'
Замена
К. Эль-Ахмади
️️️️
Э. Вествуд
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Вайманн
67'
Желтая карточка
Ф. Делф
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Диаби
61'
Желтая карточка
А. Диаби
37'
36'
Желтая карточка
М. Лоутон
ГОЛ! 1:0!
С. Касорла
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Джо Беннетт
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЛП
18
Фабиан Делф
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ПП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
5
Якуба Силла
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Щесны
18
Монреаль
4
Мертезакер
4
Вермален
6
Дженкинсон
8
Артета
10
Уилшир
5
Диаби
8
Касорла
32
Уолкотт
9
Жиру
4-2-3-1
1
Гьюзан
38
Лоутон
17
Бэйкер
26
Кларк
12
Беннетт
18
Делф
8
Вествуд
18
Вайманн
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
20
Бентеке
32
Уолкотт
6
Косиельни
6
Косиельни
32
Уолкотт
5
Диаби
21
Рэмзи
21
Рэмзи
5
Диаби
6
Дженкинсон
10
Подольски
10
Подольски
6
Дженкинсон
28
Н'Зогбиа
49
Доукинс
49
Доукинс
28
Н'Зогбиа
8
Вествуд
20
Эль-Ахмади
20
Эль-Ахмади
8
Вествуд
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
1
Вито Манноне
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Энди Маршалл
ВР
18
Джордан Боуэри
ЦФ
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
18
Джордан Боуэри
ЦФ
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:55 (повтор)
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