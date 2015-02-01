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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 01 февраля 2015
Арсенал
01.02.2015, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
5 : 0
Завершен
Астон Вилла
9'
О. Жиру
56'
М. Озил
63'
Т. Уолкотт
74'
С. Касорла (П)
90+2'
Э. Бельерин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Астон Вилла
ГОЛ! 5:0!
Э. Бельерин
Пас отдал
С. Касорла
90'
+2
Замена
М. Фламини
️️️️
А. Рэмзи
76'
75'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
К. Санчес
ГОЛ с пенальти! 4:0!
С. Касорла
74'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
О. Жиру
70'
Замена
Т. Росицки
️️️️
Т. Уолкотт
70'
68'
Желтая карточка
К. Хиль
65'
Замена
С. Синклейр
️️️️
А. Вайманн
64'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Т. Клеверли
ГОЛ! 3:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
С. Касорла
63'
57'
Желтая карточка
К. Кларк
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
О. Жиру
56'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЛП
18
Андреас Вайманн
ЛВ
15
Карлос Санчес
ОП
10
Карлес Хиль
ПП
8
Том Клеверли
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Оспина
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
2
Бельерин
13
Коклен
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Озил
32
Уолкотт
9
Жиру
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
21
Хаттон
5
Окоре
26
Кларк
15
Ричардсон
15
Санчес
10
Хиль
18
Делф
8
Клеверли
18
Вайманн
20
Бентеке
32
Уолкотт
10
Росицки
10
Росицки
32
Уолкотт
21
Рэмзи
20
Фламини
20
Фламини
21
Рэмзи
9
Жиру
29
Акпом
29
Акпом
9
Жиру
15
Санчес
8
Вествуд
8
Вествуд
15
Санчес
18
Вайманн
7
Синклейр
7
Синклейр
18
Вайманн
8
Клеверли
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
8
Клеверли
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
24
Шей Гивен
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
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