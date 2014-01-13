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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Арсенал
Астон Вилла - Арсенал: обзор матча 13 января 2014
Астон Вилла
13.01.2014, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
76'
К. Бентеке
34'
Д. Уилшир
35'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Арсенал
90'
+6
Желтая карточка
Д. Уилшир
86'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Росицки
85'
Травма
Т. Росицки
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
84'
ГОЛ! 1:2!
К. Бентеке
Пас отдал
М. Лоутон
76'
Замена
А. Вайманн
️️️️
К. Эль-Ахмади
73'
69'
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Гнабри
66'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Н. Монреаль
66'
Травма
Н. Монреаль
35'
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
Пас отдал
Д. Уилшир
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уилшир
Пас отдал
Н. Монреаль
32'
Желтая карточка
Н. Монреаль
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Н. Бэйкер
21'
Травма
Н. Бэйкер
20'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
12
Рон Влаар
(К)
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ОП
18
Фабиан Делф
ОП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
20
Матье Фламини
ОП
10
Джек Уилшир
ОП
10
Месут Озил
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
3-5-2
1
Гьюзан
12
Влаар
26
Кларк
17
Бэйкер
13
Луна
8
Вествуд
20
Эль-Ахмади
18
Делф
38
Лоутон
20
Бентеке
11
Агбонлахор
4-2-1-2-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
20
Фламини
10
Уилшир
8
Касорла
7
Гнабри
10
Озил
9
Жиру
17
Бэйкер
10
Бакуна
10
Бакуна
17
Бэйкер
20
Эль-Ахмади
18
Вайманн
18
Вайманн
20
Эль-Ахмади
18
Монреаль
3
Гиббс
3
Гиббс
18
Монреаль
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
Росицки
7
Гнабри
10
Росицки
10
Росицки
7
Гнабри
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
31
Джед Стир
ВР
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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