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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 18 января 2025
Арсенал
18.01.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
35'
Г. Мартинелли
55'
К. Хаверц
60'
Ю. Тилеманс
68'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Астон Вилла
90'
+5
Желтая карточка
М. Роджерс
Желтая карточка
Р. Стерлинг
90'
+4
85'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Г. Мартинелли
82'
80'
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
78'
Желтая карточка
Б. Камара
68'
ГОЛ! 2:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
М. Кэш
Желтая карточка
Л. Троссард
67'
60'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Л. Динь
ГОЛ! 2:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Л. Троссард
55'
46'
Замена
Л. Динь
️️️️
Я. Матсен
37'
Замена
Л. Богарде
️️️️
А. Онана
ГОЛ! 1:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Л. Троссард
35'
20'
Желтая карточка
Я. Матсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К)
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
2-2-2-3-1
1
Райя
12
Тимбер
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
4-2-1-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
5
Мингс
22
Матсен
8
Камара
24
Онана
18
Тилеманс
41
Рэмзи
17
Роджерс
11
Уоткинс
7
Мартинелли
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Мартинелли
22
Матсен
12
Динь
12
Динь
22
Матсен
24
Онана
26
Богарде
26
Богарде
24
Онана
41
Рэмзи
17
Бэйли
17
Бэйли
41
Рэмзи
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
3
4
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
18
Офсайды
3
2
Количество передач
484
264
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.44
1.1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Эмирейтс
Посещаемость:
60067 из 60355 зрителей (99%)
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