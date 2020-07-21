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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Арсенал
Астон Вилла - Арсенал: обзор матча 21 июля 2020
Астон Вилла
21.07.2020, вторник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
27'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Арсенал
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Д. МакГинн
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уиллок
Желтая карточка
М. Таргетт
87'
80'
Желтая карточка
С. Колашинац
79'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
С. Соареш
Замена
М. Накамба
️️️️
К. Хурихейн
73'
Замена
К. Дэвис
️️️️
М. Саматта
72'
Желтая карточка
Д. Луис
71'
61'
Желтая карточка
А. Ляказетт
60'
Замена
К. Тирни
️️️️
Б. Сака
60'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Д. Луис
46'
Замена
Г. Джака
️️️️
Л. Торрейра
35'
Желтая карточка
Л. Торрейра
ГОЛ! 1:0!
Трезеге
Пас отдал
Т. Мингс
27'
Замена
Ф. Жилберт
️️️️
А. Эль-Мохамади
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
24
Хота
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
4-3-2-1
25
Рейна
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
27
Эль-Мохамади
7
МакГинн
15
Луис
14
Хурихейн
7
Трезеге
10
Грилиш
25
Саматта
4-1-1-1-3
1
Мартинес
21
Соареш
6
Холдинг
4
Луис
23
Колашинац
34
Торрейра
25
Себальос
7
Сака
7
Обамеянг
91
Ляказетт
9
Нкетиа
27
Эль-Мохамади
24
Жилберт
24
Жилберт
27
Эль-Мохамади
7
МакГинн
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
7
МакГинн
14
Хурихейн
6
Накамба
6
Накамба
14
Хурихейн
25
Саматта
9
Дэвис
9
Дэвис
25
Саматта
7
Сака
63
Тирни
63
Тирни
7
Сака
34
Торрейра
34
Джака
34
Джака
34
Торрейра
21
Соареш
28
Уиллок
28
Уиллок
21
Соареш
4
Луис
19
Пепе
19
Пепе
4
Луис
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
19
Индиана Вассилев
ЛВ
24
Хота
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
24
Мэттью Смит
ЦЗ
1
Мэтт Мейси
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
19
Индиана Вассилев
ЛВ
24
Хота
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Остались в запасе
24
Мэттью Смит
ЦЗ
1
Мэтт Мейси
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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