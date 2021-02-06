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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Арсенал
Астон Вилла - Арсенал: обзор матча 06 февраля 2021
Астон Вилла
06.02.2021, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
2'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Арсенал
Желтая карточка
Д. Грилиш
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Г. Джака
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Р. Баркли
78'
74'
Замена
Виллиан
️️️️
Т. Парти
Замена
Трезеге
️️️️
Б. Траоре
66'
65'
Замена
М. Эдегор
️️️️
С. Соареш
59'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
А. Ляказетт
52'
Желтая карточка
Т. Парти
Желтая карточка
М. Накамба
35'
Желтая карточка
Э. Конса
31'
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Б. Траоре
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Дуглас Луис
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-3-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
2
Кэш
6
Накамба
7
МакГинн
6
Баркли
10
Грилиш
11
Траоре
11
Уоткинс
4-1-2-1-2
13
Райан
2
Бельерин
6
Габриэль
6
Холдинг
21
Соареш
34
Джака
32
Смит-Роу
18
Парти
7
Сака
19
Пепе
91
Ляказетт
6
Баркли
41
Рэмзи
41
Рэмзи
6
Баркли
11
Траоре
7
Трезеге
7
Трезеге
11
Траоре
18
Парти
10
Виллиан
10
Виллиан
18
Парти
21
Соареш
8
Эдегор
8
Эдегор
21
Соареш
91
Ляказетт
7
Обамеянг
7
Обамеянг
91
Ляказетт
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
22
Том Хитон
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Дуглас Луис
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Дуглас Луис
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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