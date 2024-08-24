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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Арсенал
Астон Вилла - Арсенал: обзор матча 24 августа 2024
Астон Вилла
24.08.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
67'
Л. Троссард
77'
Т. Парти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Арсенал
89'
Желтая карточка
М. Эдегор
88'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
79'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
Х. Тимбер
77'
ГОЛ! 0:2!
Т. Парти
Пас отдал
Б. Сака
Замена
Я. Матсен
️️️️
Л. Динь
76'
Замена
Р. Баркли
️️️️
А. Онана
76'
Желтая карточка
А. Онана
72'
67'
ГОЛ! 0:1!
Л. Троссард
65'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Д. МакГинн
65'
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
65'
57'
Желтая карточка
Габриэль
45'
+3
Желтая карточка
Д. Райс
Замена
К. Неделькович
️️️️
М. Кэш
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
24
Онана
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
41
Райс
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
2
Кэш
18
Неделькович
18
Неделькович
2
Кэш
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
7
МакГинн
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
МакГинн
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
12
Тимбер
33
Калафьори
33
Калафьори
12
Тимбер
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
46
Джо Гаучи
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
1
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
8
15
Офсайды
3
1
Количество передач
321
501
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
91
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.07
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Вилла Парк
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