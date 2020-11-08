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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 08 ноября 2020
Арсенал
08.11.2020, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Астон Вилла
25'
Б. Сака (АГ)
72'
О. Уоткинс
75'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Астон Вилла
88'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Трезеге
75'
ГОЛ! 0:3!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Грилиш
72'
ГОЛ! 0:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Р. Баркли
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
65'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Виллиан
65'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Парти
46'
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-2-2-2
1
Лено
63
Тирни
6
Холдинг
6
Габриэль
2
Бельерин
18
Парти
6
Эль-Ненни
10
Виллиан
7
Сака
7
Обамеянг
91
Ляказетт
4-3-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
7
МакГинн
15
Луис
6
Баркли
10
Грилиш
7
Трезеге
11
Уоткинс
18
Парти
25
Себальос
25
Себальос
18
Парти
10
Виллиан
19
Пепе
19
Пепе
10
Виллиан
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
7
Трезеге
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
7
Трезеге
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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