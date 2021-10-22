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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 22 октября 2021
Арсенал
22.10.2021, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
23'
Т. Парти
45+6'
П. Обамеянг
56'
Э. Смит-Роу
82'
Д. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Астон Вилла
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
П. Обамеянг
90'
+1
84'
Желтая карточка
Д. Луис
82'
ГОЛ! 3:1!
Д. Рэмзи
Пас отдал
Л. Бэйли
77'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Д. Ингс
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
А. Локонга
73'
68'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Э. Буэндия
Замена
М. Эдегор
️️️️
А. Ляказетт
68'
Желтая карточка
П. Обамеянг
66'
60'
Желтая карточка
М. Таргетт
ГОЛ! 3:0!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
П. Обамеянг
56'
46'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
А. Туанзебе
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
45'
+6
Пенальти не реализован!
П. Обамеянг
45'
+5
Желтая карточка
А. Локонга
45'
+1
32'
Желтая карточка
Д. МакГинн
27'
Желтая карточка
Т. Мингс
ГОЛ! 1:0!
Т. Парти
Пас отдал
Э. Смит-Роу
23'
2'
Желтая карточка
О. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
17
Тавареш
4
Уайт
6
Габриэль
5
Томиясу
18
Парти
6
Локонга
32
Смит-Роу
7
Сака
91
Ляказетт
7
Обамеянг
3-3-1-3
1
Мартинес
4
Туанзебе
5
Мингс
15
Конса
2
Кэш
12
Луис
23
Таргетт
7
МакГинн
10
Буэндия
28
Ингс
11
Уоткинс
91
Ляказетт
8
Эдегор
8
Эдегор
91
Ляказетт
6
Локонга
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
6
Локонга
7
Обамеянг
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Обамеянг
10
Буэндия
41
Рэмзи
41
Рэмзи
10
Буэндия
28
Ингс
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
28
Ингс
4
Туанзебе
17
Бэйли
17
Бэйли
4
Туанзебе
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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