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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 29 января 2012
Арсенал
29.01.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Астон Вилла
54'
Р. ван Перси (П)
57'
Т. Уолкотт
61'
Р. ван Перси (П)
33'
Р. Данн
45+1'
Д. Бент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Астон Вилла
Замена
Т. Анри
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
Б. Санья
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Б. Беннэн
️️️️
С. Петров
Желтая карточка
Л. Косиельни
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
М. Артета
️️️️
Т. Росицки
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Р. ван Перси
ГОЛ! 2:2!
Т. Уолкотт
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. ван Перси
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Бент
Желтая карточка
Р. Данн
ГОЛ! 0:1!
Р. Данн
Пас отдал
Р. Кин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЛВ
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
26
Киран Кларк
ЦП
7
Робби Кин
АП
7
Стивен Айрленд
ПВ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
12
Тьерри Анри
ЛФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
3-1-4-1-1
22
Фабиански
4
Вермален
6
Косиельни
4
Мертезакер
13
Коклен
21
Рэмзи
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
8
Сонг
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-2-3-1
24
Гивен
21
Хаттон
3
Куэльяр
22
Данн
3
Уорнок
19
Петров
26
Кларк
7
Айрленд
7
Кин
11
Агбонлахор
10
Бент
32
Уолкотт
3
Санья
3
Санья
32
Уолкотт
10
Росицки
8
Артета
8
Артета
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
12
Анри
12
Анри
21
Окслэд-Чемберлен
11
Агбонлахор
20
Гарднер
20
Гарднер
11
Агбонлахор
19
Петров
10
Беннэн
10
Беннэн
19
Петров
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
13
Войцех Щесны
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
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Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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4 : 4
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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