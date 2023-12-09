Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Арсенал
Астон Вилла - Арсенал: обзор матча 09 декабря 2023
Астон Вилла
09.12.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
7'
Д. МакГинн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Арсенал
90'
+4
Замена
Р. Нелсон
️️️️
А. Зинченко
Желтая карточка
Д. Карлос
88'
82'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Динь
78'
77'
Желтая карточка
Д. Райс
Желтая карточка
Д. МакГинн
73'
70'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Б. Камара
66'
Замена
М. Кэш
️️️️
Э. Конса
66'
Желтая карточка
Д. Луис
62'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Ю. Тилеманс
56'
Желтая карточка
Л. Динь
53'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
46'
28'
Желтая карточка
А. Зинченко
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГинн
Пас отдал
Л. Бэйли
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
34
Филип Маршал
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-2-2
1
Мартинес
12
Динь
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Бэйли
11
Уоткинс
4-1-3-2
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
41
Райс
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
29
Хаверц
12
Динь
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
12
Динь
15
Конса
2
Кэш
2
Кэш
15
Конса
8
Камара
18
Дендокер
18
Дендокер
8
Камара
18
Тилеманс
41
Рэмзи
41
Рэмзи
18
Тилеманс
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
47
Зинченко
17
Нелсон
17
Нелсон
47
Зинченко
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
34
Филип Маршал
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Николо Дзаньоло
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Николо Дзаньоло
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
4
2
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
5
8
Офсайды
1
2
Количество передач
181
209
Сейвы
3
0
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.25
0.72
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Арсенал
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
09:25
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
09:25
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
25 ноября
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
25 ноября
3
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+