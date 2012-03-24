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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 24 марта 2012
Арсенал
24.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
16'
К. Гиббс
25'
Т. Уолкотт
90+3'
М. Артета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Астон Вилла
ГОЛ! 3:0!
М. Артета
+3
Желтая карточка
Э. Личай
Желтая карточка
Д. Коллинс
Замена
Э. Личай
️️️️
А. Хаттон
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
С. Айрленд
Замена
А. Сантос
️️️️
К. Гиббс
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Жервиньо
Замена
А. Вайманн
️️️️
Э. Хески
Травма
С. Уорнок
Замена
Г. Гарднер
️️️️
К. Херд
Желтая карточка
С. Уорнок
ГОЛ! 2:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Сонг
ГОЛ! 1:0!
К. Гиббс
Пас отдал
Жервиньо
16'
13'
Желтая карточка
С. Петров
Травма
Й. Джуру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
8
Микель Артета
ОП
32
Тео Уолкотт
ЦП
10
Томаш Росицки
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
19
Эмил Хески
ЛП
19
Стилян Петров
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
7
Стивен Айрленд
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Вермален
5
Джуру
3
Санья
8
Сонг
8
Артета
32
Уолкотт
10
Росицки
27
Жервиньо
32
ван Перси
4-4-1-1
24
Гивен
21
Хаттон
39
Коллинс
3
Куэльяр
3
Уорнок
11
Олбрайтон
19
Петров
17
Херд
19
Хески
7
Айрленд
11
Агбонлахор
3
Гиббс
11
Сантос
11
Сантос
3
Гиббс
27
Жервиньо
21
Рэмзи
21
Рэмзи
27
Жервиньо
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
21
Хаттон
2
Личай
2
Личай
21
Хаттон
17
Херд
20
Гарднер
20
Гарднер
17
Херд
19
Хески
18
Вайманн
18
Вайманн
19
Хески
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:55 (суббота, 24 марта)
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