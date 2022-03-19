Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Арсенал
Астон Вилла - Арсенал: обзор матча 19 марта 2022
Астон Вилла
19.03.2022, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
30'
Б. Сака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Арсенал
86'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
М. Эдегор
Замена
Д. Ингс
️️️️
О. Уоткинс
82'
78'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
69'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Б. Сака
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Э. Буэндия
69'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Д. Рэмзи
69'
65'
Желтая карточка
Т. Парти
57'
Желтая карточка
С. Соареш
45'
+1
Желтая карточка
Г. Джака
Желтая карточка
Д. МакГинн
34'
Желтая карточка
Т. Мингс
33'
30'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сака
Желтая карточка
Д. Рэмзи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
7
Томми О'Райли
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Арсенал
13
Артур Оконкво
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мартинес
15
Янг
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
12
Луис
7
МакГинн
11
Коутиньо
41
Рэмзи
10
Буэндия
11
Уоткинс
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Соареш
4
Уайт
6
Габриэль
63
Тирни
34
Джака
18
Парти
7
Сака
32
Смит-Роу
8
Эдегор
91
Ляказетт
41
Рэмзи
11
Траоре
11
Траоре
41
Рэмзи
11
Уоткинс
28
Ингс
28
Ингс
11
Уоткинс
10
Буэндия
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Буэндия
8
Эдегор
6
Холдинг
6
Холдинг
8
Эдегор
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
7
Сака
19
Пепе
19
Пепе
7
Сака
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
7
Томми О'Райли
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
13
Артур Оконкво
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
7
Томми О'Райли
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Остались в запасе
13
Артур Оконкво
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Арсенал
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
1
Статистика Батракова в матче «Галатасарай» – «Астон Вилла»
Вчера, 23:23
2
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
1
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
1
Статистика Батракова в матче «Галатасарай» – «Астон Вилла»
Вчера, 23:23
2
Батраков едва не подрался с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 22:57
3
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+